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【幼兒學習】為幼兒執筆寫字做好準備　3個遊戲提升小手肌能力

幼稚園 09:00 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

護士媽媽Vivian分享3個小肌肉遊戲提升肌力。（圖片來源︰fb「護士Vi媽三小火」）

教育局的指引列明，幼兒班（K1）不能要求學生執筆寫字，低班（K2）才可執筆、高班（K3）才寫字。育有3名兒子的護士媽媽Vivian在facebook專頁「護士Vi媽三小火」，以「孩子執筆易累點算好？三個小肌肉遊戲提升肌力+靈活性」為題分享，可以為幼兒執筆寫字做好準備，內容如下︰

幼兒的雙手需要時間建立肌力和靈活性，最近發現孩子寫語文功課，手仔容易覺得好累，今次再分享多3個日常小遊戲。有睇開護士Vi媽三小火的讀者應該對「衣夾」不會感到陌生，因為用衣夾來做小遊戲訓練真係好好用取材簡單，但可以千變萬化，也是參考職業治療的訓練而成的小遊戲。

無論升了小學或是幼兒階段，正常發展或是SEN孩子，這些寫前練習的小手肌活動必定對孩子有幫助。孩子會覺得是有趣的親子遊戲，肌肉唔覺唔覺又做訓練，比做抄寫機器更事半功倍。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】憶先天性心臟病亡兒堅強抗病　父母迎接新生命：不會忘記他

訓練目的︰

  • 加強前三指力度
  • 訓練手眼協調
  • 加強手指靈活性

材料︰

衣夾
碗子 / 盒子

玩法1︰衣夾飛龍

用主手打開衣夾，去夾另一隻衣夾的頭部，逐漸增加衣夾數目。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

玩法2︰衣夾豆子

1. 預備一盒豆子或珠子。
2. 讓孩子用主手打開衣夾，夾起豆豆到另一個盒子。

玩法3︰衣夾盒子

讓孩子用主手打開衣夾，夾在盒子邊緣上。

小貼士

  • 鼓勵孩子使用前三指打開衣夾
  • 幼兒可選用較鬆的夾作開始

文章及相片獲「護士Vi媽三小火」授權刊登

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責任編輯︰駱秀玲

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