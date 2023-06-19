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【入禀索償】 涉於病假期間解僱　醫療設備公司前副總裁入禀索償逾40萬

社會 18:56 2023/06/19

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指前公司涉殘疾歧視，前副總裁入稟區域法院要求賠償逾40萬元。資料圖片

醫療設備公司前副總裁疑因未能按合約獲得年假，以及在法定假期工作後未有補假，最終因壓力構成健康問題，更疑於病假期間被解僱。副總裁上周五（16日）入禀區域法院，指控前公司違反《殘疾歧視條例》，要求就情感損失及收入損失等賠償逾40.4萬元。入禀狀指，原告的上司作出的職場欺凌構成其健康出現問題，如針對性要求原告作詳細報告等。

原告Alessandro  Guarino；答辯人Quasar Engineering  Limited。

入禀狀指，原告為答辯人的前員工，答辯人為醫療設備公司。原告於2018年4月9日起受僱於答辯人，按其僱傭合同規定，原告每年享有25天假期，並於2019年11月晉升為副總裁。

入禀狀續指，答辯人未能按《僱傭條例》給予原告任何年假休息的機會，以及被迫在法定假期工作，但未有補假，長年累月的工作令原告未能在壓力中恢復，造成健康出現問題。此外，原告的上司作出的職場欺凌亦構成原告的健康出現問題，例如針對性要求原告作詳細報告等。

入禀狀指，答辯人於以上情況下仍要求原告在新冠疫情期間到外地工作，這再度增加原告的壓力。及至2022年12月7日，原告提交醫生證明書及要求請14天病假，答辯人最終於原告在有薪病假期間作出解僱，當天原告仍累積約84天年假。原告指答辯人違反《殘疾歧視條例》，要求就情感損失及收入損失等賠償逾40.4萬元，另須支付訟費。

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記者：梁錦麟

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