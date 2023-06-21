【明星安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」

▲ 沈震軒屋企有成200幾隻figure，隻隻都勁靚！

男人的浪漫是什麼？豆腐火腩飯？沈震軒(Sammy)的「男人的浪漫」，就是他的寶貝，1:6的電影、英雄figure，千呎大屋收藏二百多隻像真度極高的figure模型，總值百萬！Sammy搖搖頭說：「自從開始第一隻，就不能自拔！」

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型男沈震軒，8年前被老友張景淳薰陶下，帶他去旺角一個商場睇玩具，加上他鍾意演員，第一次看到哪些像真度極高的figure模型，讓他興奮不已：「嘩！嘩…聲！」，自此便開始了一條不歸路，

我第一次見到就，「嘩！點解啲頭雕可以雕到勁正呢！」，可以將一個演員縮細咗…

張景淳叫他鍾意就買囉！Sammy當時也決定，若要儲figure的話，他只會買1:6的figure玩具，1:1的figure不夠地方擺放，而且夜晚見到，很可能反被figure嚇親，

我係鍾意真人樣嘅頭雕，但自從開始第一隻，就不能自拔！

在家中的飯廳及樓梯中間，Sammy訂製了兩個好靚的玻璃飾櫃，收藏了很多1:6寶貝figure，還兵分兩路，把Hot Toys玩具，由Marvel到DC，放在飯廳，一些其他電影以及動畫角色模型則放在樓梯間的玻璃飾櫃，

呢度係我經常發呆嘅地方，我基本上坐低望住佢哋，好快就一日！我好鍾意邀請朋友嚟，或者工作開會、同合作伙伴商討生意，大家對住佢哋，好正！

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2千多元買第1隻Jocker

家中收藏逾二百隻的figure，隻隻價值不菲，當時以二千多元購買第1隻Jocker時，他仍在tvb工作，人工有限，所以對他來說絕對是「很貴」，

係呀！所以我奉勸大家都係唔好入坑！我係因為呢個演員，加上演呢套戲，我就覺得演戲好玩，跟住我就去做演員。

Sammy由加拿大回流返港入tvb讀藝員訓練班，人工雞碎咁多，唔可能買得起這些昂貴玩具，

開頭嗰時係得幾千蚊1個月，我買呢啲玩具係好後期，大家認識咗我喇！已經出咗《使徒行者》，嗰時我有多少少閒錢…

英雄迷夢想做英雄角色

自小熱愛英雄片的Sammy，初時只流於表面，覺得好人打壞人，喜愛日本動漫，反而對Super Hero認識不算深，直至他看了《蝙蝠俠—黑夜之神》 (The Dark Knight)，令他對英雄片有另一番體會，

某程度上Super Hero片可以好低能，好似halloween咁，個個著到美國隊長攞住個盾，Superman就著住條底褲，件事傻㗎嘛！但我睇呢啲戲就見到，「嘩！點樣可以將一啲咁傻嘅嘢，做到咁真實，好相信加上演技，我就覺得好正！」，跟住我就入咗(貨)，原來Super Hero可以唔膚淺，甚至乎係好好玩，希望將來有機會做一個Super Hero嘅角色！

家中的figure玩具，有不少更以炒價購入，總值近百萬，這些「男人的浪漫」，不是人人可擁有，他尷尬說：

因為要追返啲絕版，有啲已經好難搵，加上萬一個演員過咗身嗰啲會貴啲，幾錢我就唔講喇！哈哈！俾佢(陳欣妍)知道死梗！

期待The Rock加入

Sammy從二百多件珍藏中，揀選了最喜愛的8件玩具，首選是Jocker，次選是Ironman mark4，mark4成個盔甲加埋個頭雕，再加上是合金機械人，還有一個好囂張的神情，令他愛不釋手，不過Sammy將會有新歡加入，他早於年頭落訂預購The Rock，將來The Rock攞到手，Jocker可能變阿二，Ironman變阿三，

其實呢啲我全部都鍾意，The Rock未出，嗰隻肯定係最愛嘅三大，The Rock真人，尤其是光頭，大隻嘅人頸背啲接脈，雕晒出嚟好靚，好真實，同埋我一直都係，想整一隻自己個樣，跟住同The Rock打，我等緊嗰隻出，同埋嗰隻我會拍片開箱添。

Sammy喜歡演員，所以在樓梯之間的玻璃飾櫃，放滿電影角色造型的figure，讓他一經過時就充斥著好多不同的電影，一些經典的人物，加上每一隻figure，他都放了隻blue ray在旁，所以另外的6隻最愛有，Johnny Depp的「Captain Jack Sparrow」角色figure，

第一次俾個friend帶去睇時，「嘩！個頭雕點解Johnny Depp整到個樣係勁靚囉！加埋佢神緒，我就忍唔住即刻扑錘買咗… 」

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鍾意《美女與野獸》的Belle

除了英雄迷外，估唔到Sammy也是《Lion King》和《Beauty and the Beast》的fans。兩套迪士尼的動畫，他睇過無數次，家中更收藏了《Beauty and the Beast》的Belle，

呢個係真人版，佢真人版出返嗰啲場口，我喺戲院係感動，我細個唔同依家開netflix，係一隻碟不停睇，我諗我睇咗廿次，所以我係勁鍾意嗰隻公仔，《Beauty and the Beast》裡面嘅歌我亦都識唱。

而《The Matrix》裡面的奇洛李維斯，也因為雕得靚、型，加上套戲當年成全球高票房之一，Sammy當然要添置回家。

▲ Sammy和朋友一起custom made，將《死亡筆記》嘅主角L和死神，仲有那本死亡筆記帶回家。(攝影：湛斯雅)

度身訂製《死亡筆記》

另外，當年瘋魔不少人的《死亡筆記》，因為沒有推出figure，所以Sammy和朋友一起custom made，將《死亡筆記》的主角L和死神，還有那本死亡筆記帶回家，

呢個係用好高價錢去買個頭雕返嚟，因為呢個頭雕冇official出過，係一啲好勁嘅玩家，搵啲廠整咗限量版幾個，我上網搵到，就買咗返嚟，自己砌個身，搵啲衫，死神就喺日本買，嗰本死亡筆記，係我個friend幫我自己print，佢話『你爭本死亡筆記，精粹！』，佢幫我整咗本細本俾佢揸住，所以成個係custom made，係一個好緊要嘅memory。

DC的小丑女Harley Quinn，在眾多figure中，非常突出，也是Sammy嚴選8大之一，

呢隻個身型好似個演員，頭雕又靚、顏色靚啦！當時出嘅時候，好難得會出一隻頭雕表情咁豐富，通常個表情都係最official，可能佢哋要經過個演員approve，唔可以太誇張，又要經電影公司所有嘢，但佢呢一隻喺電影裡面已經好浮誇，成班個個都咁正常，佢就好突出，所以呢隻就正喇！

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記者：林碧洋、岑小燕