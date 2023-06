【明星安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」

▲ 沈震軒屋企有成200幾隻figure,隻隻都勁靚!

男人的浪漫是什麼?豆腐火腩飯?沈震軒(Sammy)的「男人的浪漫」,就是他的寶貝,1:6的電影、英雄figure,千呎大屋收藏二百多隻像真度極高的figure模型,總值百萬!Sammy搖搖頭說:「自從開始第一隻,就不能自拔!」

最新影片推介:

型男沈震軒,8年前被老友張景淳薰陶下,帶他去旺角一個商場睇玩具,加上他鍾意演員,第一次看到哪些像真度極高的figure模型,讓他興奮不已:「嘩!嘩…聲!」,自此便開始了一條不歸路,

我第一次見到就,「嘩!點解啲頭雕可以雕到勁正呢!」,可以將一個演員縮細咗…

張景淳叫他鍾意就買囉!Sammy當時也決定,若要儲figure的話,他只會買1:6的figure玩具,1:1的figure不夠地方擺放,而且夜晚見到,很可能反被figure嚇親,

我係鍾意真人樣嘅頭雕,但自從開始第一隻,就不能自拔!

在家中的飯廳及樓梯中間,Sammy訂製了兩個好靚的玻璃飾櫃,收藏了很多1:6寶貝figure,還兵分兩路,把Hot Toys玩具,由Marvel到DC,放在飯廳,一些其他電影以及動畫角色模型則放在樓梯間的玻璃飾櫃,

呢度係我經常發呆嘅地方,我基本上坐低望住佢哋,好快就一日!我好鍾意邀請朋友嚟,或者工作開會、同合作伙伴商討生意,大家對住佢哋,好正!

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2千多元買第1隻Jocker

家中收藏逾二百隻的figure,隻隻價值不菲,當時以二千多元購買第1隻Jocker時,他仍在tvb工作,人工有限,所以對他來說絕對是「很貴」,

係呀!所以我奉勸大家都係唔好入坑!我係因為呢個演員,加上演呢套戲,我就覺得演戲好玩,跟住我就去做演員。

Sammy由加拿大回流返港入tvb讀藝員訓練班,人工雞碎咁多,唔可能買得起這些昂貴玩具,

開頭嗰時係得幾千蚊1個月,我買呢啲玩具係好後期,大家認識咗我喇!已經出咗《使徒行者》,嗰時我有多少少閒錢…

英雄迷夢想做英雄角色

自小熱愛英雄片的Sammy,初時只流於表面,覺得好人打壞人,喜愛日本動漫,反而對Super Hero認識不算深,直至他看了《蝙蝠俠—黑夜之神》 (The Dark Knight),令他對英雄片有另一番體會,

某程度上Super Hero片可以好低能,好似halloween咁,個個著到美國隊長攞住個盾,Superman就著住條底褲,件事傻㗎嘛!但我睇呢啲戲就見到,「嘩!點樣可以將一啲咁傻嘅嘢,做到咁真實,好相信加上演技,我就覺得好正!」,跟住我就入咗(貨),原來Super Hero可以唔膚淺,甚至乎係好好玩,希望將來有機會做一個Super Hero嘅角色!

家中的figure玩具,有不少更以炒價購入,總值近百萬,這些「男人的浪漫」,不是人人可擁有,他尷尬說:

因為要追返啲絕版,有啲已經好難搵,加上萬一個演員過咗身嗰啲會貴啲,幾錢我就唔講喇!哈哈!俾佢(陳欣妍)知道死梗!

期待The Rock加入

Sammy從二百多件珍藏中,揀選了最喜愛的8件玩具,首選是Jocker,次選是Ironman mark4,mark4成個盔甲加埋個頭雕,再加上是合金機械人,還有一個好囂張的神情,令他愛不釋手,不過Sammy將會有新歡加入,他早於年頭落訂預購The Rock,將來The Rock攞到手,Jocker可能變阿二,Ironman變阿三,

其實呢啲我全部都鍾意,The Rock未出,嗰隻肯定係最愛嘅三大,The Rock真人,尤其是光頭,大隻嘅人頸背啲接脈,雕晒出嚟好靚,好真實,同埋我一直都係,想整一隻自己個樣,跟住同The Rock打,我等緊嗰隻出,同埋嗰隻我會拍片開箱添。

Sammy喜歡演員,所以在樓梯之間的玻璃飾櫃,放滿電影角色造型的figure,讓他一經過時就充斥著好多不同的電影,一些經典的人物,加上每一隻figure,他都放了隻blue ray在旁,所以另外的6隻最愛有,Johnny Depp的「Captain Jack Sparrow」角色figure,

第一次俾個friend帶去睇時,「嘩!個頭雕點解Johnny Depp整到個樣係勁靚囉!加埋佢神緒,我就忍唔住即刻扑錘買咗… 」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

鍾意《美女與野獸》的Belle

除了英雄迷外,估唔到Sammy也是《Lion King》和《Beauty and the Beast》的fans。兩套迪士尼的動畫,他睇過無數次,家中更收藏了《Beauty and the Beast》的Belle,

呢個係真人版,佢真人版出返嗰啲場口,我喺戲院係感動,我細個唔同依家開netflix,係一隻碟不停睇,我諗我睇咗廿次,所以我係勁鍾意嗰隻公仔,《Beauty and the Beast》裡面嘅歌我亦都識唱。

而《The Matrix》裡面的奇洛李維斯,也因為雕得靚、型,加上套戲當年成全球高票房之一,Sammy當然要添置回家。

▲ Sammy和朋友一起custom made,將《死亡筆記》嘅主角L和死神,仲有那本死亡筆記帶回家。(攝影:湛斯雅)

度身訂製《死亡筆記》

另外,當年瘋魔不少人的《死亡筆記》,因為沒有推出figure,所以Sammy和朋友一起custom made,將《死亡筆記》的主角L和死神,還有那本死亡筆記帶回家,

呢個係用好高價錢去買個頭雕返嚟,因為呢個頭雕冇official出過,係一啲好勁嘅玩家,搵啲廠整咗限量版幾個,我上網搵到,就買咗返嚟,自己砌個身,搵啲衫,死神就喺日本買,嗰本死亡筆記,係我個friend幫我自己print,佢話『你爭本死亡筆記,精粹!』,佢幫我整咗本細本俾佢揸住,所以成個係custom made,係一個好緊要嘅memory。

DC的小丑女Harley Quinn,在眾多figure中,非常突出,也是Sammy嚴選8大之一,

呢隻個身型好似個演員,頭雕又靚、顏色靚啦!當時出嘅時候,好難得會出一隻頭雕表情咁豐富,通常個表情都係最official,可能佢哋要經過個演員approve,唔可以太誇張,又要經電影公司所有嘢,但佢呢一隻喺電影裡面已經好浮誇,成班個個都咁正常,佢就好突出,所以呢隻就正喇!

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023,豐富獎品等緊你!https://bit.ly/3FSyDTu

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者:林碧洋、岑小燕