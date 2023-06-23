【日本藥妝】日本5大暢銷止痛藥　藥劑師拆解成分副作用

▲ 日本5大暢銷止痛藥排行榜：藥劑師拆解成分副作用。

不少人到日本旅行，都會到藥妝店掃貨。根據2023年3月1日至5月31日True Data數據，日本藥妝止痛藥類銷售量排行榜中，有5款止痛藥上榜「日本最好賣藥妝產品」。

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藥劑師拆解成分副作用

阿士匹靈

排名第5位的「BUFFERIN バファリンA 40粒」，根據官方資料，其主要成分為Aspirin（阿士匹靈）。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾接受訪問指出，含「阿士匹靈」的藥物，18歲以下兒童不應服此藥來退燒，因有機會患上雷伊氏綜合症，流感病毒加上阿士匹靈有關藥物而引致腦部受損。

此外，化學博士鄺士山（K Kwong）曾在社交網站上表示，自己在服用過含「阿士匹靈」的藥物後感到胃痛，最後更去了急症室，從此沒有再服食過。

氯索洛芬

位居第4至第2名的「LOXONIN」系列止痛藥，根據官方資料，都含有氯索洛芬（Loxoprofen Sodium Hydrate）成分。此成分能夠快速地抑制疼痛，但因藥性較強，必須要在有藥劑師的藥妝店才能買到。

布洛芬

身為港人最愛的日本止痛藥品牌「EVE イブA錠 60粒」位居暢銷No.1。根據官方資料，其主要成分為備受爭議的Ibuprofen（布洛芬）。崔俊明曾在訪問中表示，含「布洛芬」的藥物具退燒、止痛、消炎作用，屬於非類固醇消炎止痛藥，假如身體出現紅腫、痛、輕微發燒也可以服用布洛芬。此類藥物在外國較常用，在香港毋須由醫生處方，但須由藥劑師出售，市民可到具「Rx」標誌的藥房向註冊藥劑師查詢。若家中有6歲以下兒童，不建議家長自行購買成藥，應先諮詢醫生或藥劑師意見。還要注意，對布洛芬有嚴重過敏反應者不宜服用。

另外，由於布洛芬會刺激胃壁，崔俊明提醒，有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士，應注意別長期服用；短期服用時亦應飽肚服用，以保護胃部。對此，K Kwong也曾分享個人經驗，「食過很多次，主要是高燒用，但每次都與胃葯一齊食」。而衞生署藥物辦公室亦建議，服含有布洛芬藥物時，應於飯後或與「制酸劑」胃藥一同服用。

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責任編輯：羅嘉欣