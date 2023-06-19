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【TVB年中節目巡禮】何依婷首次床戲獻馬國明　Regina與阿佘合作猶如「中獎」

娛樂 20:05 2023/06/19

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

《2023TVB年中節目巡禮》今日（6月19日）假灣仔會展舉行，受TVB力捧的小花何依婷（Regina）十分識做，以白色低胸裙現身，吸睛度十足。

剛拍畢劇集《NEWS新聞女王》的Regina，在宣傳片可見與馬國明有感情線兼床上戲。

【法言人】何依婷陳嘉慧OL裝登場　TVB兩大上位小花具女友Feel【多圖】

（陳慧安 攝）

與阿佘合作獲益良多

她接受TOPick訪問表示首次拍床戲：「由收到劇本、圍讀到拍攝也非常緊張，不過馬明好好，也知道我緊張，所以拍攝前都有好好溝通，雖然畫面很大膽，但其實又不是。（過程很激烈？）一來已經在床上，也不算太激烈。」

Regina續指，今次拍得最多吻戲的一部劇：「在劇中我與馬國明及馬貫東也有咀戲，對我來說也是新嘗試。（拍咀戲特別緊張？）當然會，擔心出來效果不美。」

（陳慧安 攝）

劇中演視后佘詩曼的徒弟，她表示獲益良多，與其合作猶如「中獎」：「她是我合作過最欣賞及學到最多的人，她會毫無保留將知識教你，不會只想自己好，她希望大家也演得開心，所以真的從其身上學到不少東西。」

Regina又表示今次演很壞的女人，未嘗試過的角色，甚有挑戰性。

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記者：陳曉柔

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