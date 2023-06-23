【全民造星V】Lyman表演獲陳詠燊讚擁國際級水平　「蚊香」香胤宅連續3年獲最佳教師獎

▲ Lyman（香胤宅）是不少網民的心水參賽者。

ViuTV節目《全民造星V》成為網民熱話，其中被稱為「蚊香」的9號參賽者Lyman（香胤宅）被視為今屆的高水準參賽者，是不少網民的心水之選。

從小便被發現擁有表演天賦的香胤宅是香港舞蹈家及紐約百老匯音樂劇演員，首輪比賽的評判陳詠燊導演曾大讚Lyman擁有罕見的雌雄同體氣質，屬爆燈級演出，稱其表演擁有國際級水平。

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盼成傳奇人物

來自紐約Lyman跟TOPick說：「雖然我在美國出生，但我在香港長大，中學時期已去美國。」

問到為何參加《全民造星V》？Lyman表示：「獲得這麼多經驗想帶回香港給香港人看，將我所學到的發揮出來。我很多謝他們（導師），沒有白費之前勤力的練習。」

他又想：「借這個機會跟導師學習新的Ideas，To Act Better在香港這個市場。」

他分享其目標：「想香港Give一些真的Talent。我是很愛香港，覺得我可以做到像以前的郭富城、張學友、張國榮、梅艷芳等，我想成為那些Legend。」

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自小熱愛表演

Lyman自9歲便被老師選中參與《The Pirates of Penzance》的演出，熱愛藝術表演的他接受國標舞舞蹈訓練，並於15歲贏得首個全國交際舞冠軍，且成為香港代表遠赴世界各地參賽。

曾就讀酒店管理學位的Lyman憑努力獲得父親認可，轉讀演藝學院深造音樂劇，其後再到英國肯特大學修讀戲劇及劇場藝術研究學士學位。

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跳出海外

大學時期的他加入了校內的國標舞社團並擔任社團的編舞、導師和主席，才華洋溢的他學過現代舞、芭蕾舞和嘻哈舞蹈。

在2016年，Lyman轉赴紐約在舞蹈工作室教授跳舞，並連續3年榮獲「最佳教師獎」。

之後於2020年，Lyman於公開遴選中突圍而出，成為《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出成員。

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相戀12年

演藝事業追求進步，Lyman的愛情路亦走得順行，他跟同樣從事藝術表演行業的Zoe Lau相戀12年，二人不時於IG放閃，Sweet到爆！

記者：梁樂欣

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