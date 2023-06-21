【全民造星V】大馬歌手Adam40強止步　鄭如川天生讀寫障礙無阻創作

▲ Adam Sang（鄭如川）於《全民造星V》40強止步。

ViuTV節目《全民造星V》現正熱播，第三輪比賽過後，蕾安多芬組（紅組）淘汰了James、Hayson，而Fung莎星辰組（藍組）則淘汰了Lubia、Tomy、Aaron Bosco、Adam Sang（鄭如川）。

不少觀眾都心痛心水參賽者被淘汰，其中海外參賽者Adam為大熱人馬，可惜最終於40強止步。

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盼其音樂被認識

來自馬來西亞的45號參賽者Adam Sang（鄭如川）是《全民造星V》的海外參賽者，外表跟RubberBand主音6號（繆浩昌）有幾分相似的他同樣是唱得之人，以歌喉俘虜觀眾的心。

剛剛35歲的Adam是年齡最高的參賽者，來自馬來西亞的他跟TOPick表示：「我來香港是想認識更多人、多些Connection，讓更多人認識我的音樂。」

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讀寫障礙無阻創作

天生讀寫障礙的他擁有絕佳的音樂感，「我全職是寫歌、寫詞、Producer。」

他想藉着今次參賽增加更多Art或舞蹈的色彩，「我相信好的Talent、好的音樂是有人賞識，而且愈來愈多人賞識，希望我們（今屆參賽者）可以成為新的標準。」

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開心能被欣賞

Adam認為今次來港參賽是非常開心，「獲得了新的觀點及知道進步的空間，原來我所學到的在這個地方是真的有人欣賞，可以在這個市場內有知名度令我更加踏實。」

他希望：「在這個市場內能帶動新的感覺和新的娛樂。我覺得我們（今屆參賽者）都很好玩。」

記者：梁樂欣

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