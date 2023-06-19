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【返學啦老豆】陳柏宇上堂偷食朱支力　陳子豐上編程課𢲷晒頭

娛樂 20:03 2023/06/19

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

Jason囡囡Abigail貼心為Jason準備尿片。

ViuTV全新節目《返學啦老豆》內，陳柏宇（Jason）和陳子豐兩位老豆將化身「小學雞」，各自到訪2間學校進行「試堂體驗」，切身感受現今香港小學生的學習環境和教學模式，為仔女升學做好準備！ 
 
今晚（6月19日）播出的《返學啦老豆》首集，Jason和子豐兩位老豆為了4歲多的仔女Abigail和Jared重返小學讀書。

Jason在上英文堂時偷吃朱古力，被老師訓話。

Abigail和Jared事前幫兩位老豆執書包，Abigail貼心為Jason準備尿片，更提Jason一定要記得食茶點；而Jared就為子豐準備了鬚刨和香蕉，還吩咐子豐要聽老師的話。雖然書包內的物品與上學毫不相干，不過二人仍因仔女的貼心舉動甜笑冧爆。 
 
其後，兩位老豆分別展開「試堂體驗」，Jason直言對於要回歸校園有少許「淆底」。

陳子豐上編程課𢲷晒頭。

開學首日，Jason與一眾師生在學校Busking，更在上英文堂時因偷吃朱古力，被老師訓話。

另一邊廂，子豐入讀了一間著重 STEM 教學的學校。首堂就挑戰上教編寫程式的課堂，從未接觸過相關知識的子豐，更要靠同學講解，不過仍然聽到子豐一頭霧水。 

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【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

撰文 : TOPick柴犬出動

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