【精神健康】李夏茵重申荷里活廣場兇殺不涉醫護疏忽　醫管局已接近完成有條件釋放檢討

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鑽石山荷里活廣場兇殺案發生近一個月，立法會衞生事務委員會今日（19日）召開特別會議，討論為有精神健康需要人士提供治療和支援服務。醫務衛生局副局長李夏茵表示疑兇有覆診和接受社區支援，事發前一段時間見過醫護，認為個案不涉及人手不足導致照顧上有疏忽，指個案屬無先兆的偶發事件。

李夏茵承認現時精神健康人手確實不足，故需要增設個案經理，並增加人手支援重症病人。她表示，社會文化風氣、家庭教育甚至睡眠時間，與精神健康都有關係。她又指，當局會研究改善精神健康推廣教育、兒童及青少年支援，及早找出隱蔽個案。

立法會議員(社會福利界)狄志遠表示，如果整體系統人力資源人力不足，總會有因素，質疑政府說法讓人覺得推卸責任。

批發及零售界立法會議員邵家輝提出，可以於大灣區找尋地方，安置精神病患者。李夏茵表示，要有先後次序，與大灣區的合作是否要排先，抑或本土的能力要加強，需要作出考慮。

至於有條件釋放機制方面。李夏茵表示，醫管局已接近完成檢討相關機制，將於7月的精神健康委員會上提交建議。她指，「有條件釋放」與強制入院掛鈎，不過目前並不是所有患者一定係強制入院，因此政府未來會這類患者於社區及家中環境，是否能提供足夠支援。

實政圓桌立法會議員田北辰就表示，現時治療係以藥物為主，但有不少患者有機會違反醫生嘅指引，不按時食藥又或者自行減量，政府難以監管。他表示，有專家提議可用強制打針取代部份藥物治療，副作用少，藥效亦長，亦不會加重人手負擔，他認為是治標及治本的方法。

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責任編輯：陳展棋