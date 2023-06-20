【港鐵事故】灣仔站有人打開車尾緊急出口斜道　港鐵證實：約20名乘客走進路軌

▲ 從乘客拍得網上片段可見，事發後有港鐵職員在車尾位置，安排多名乘客從路軌返回月台。(hkitalk.net 香港交通﹒資訊網 Wing Ng帖文片段截圖)

港鐵港島綫（19日）晚上發生乘客進入路軌事故，灣仔站列車一度停駛。事發在晚上８時許，灣仔站一列車車尾斜道被打開，港鐵證實當時有乘客由斜道出去路軌，由港鐵職員安排返回月台。港鐵20日凌晨確認，當時約有20名經斜道離開車廂的乘客，其後於月台職員協助下返回月台。

從乘客拍得網上片段可見，事發後有港鐵職員在車尾位置，安排多名乘客從路軌返回月台。

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港鐵20日凌晨回應事件，指昨(19日)晚約8時05分，一列往堅尼地城方向的港島綫列車，駛到灣仔站停定後，由於車門和月台幕門未有如常自動打開，車長正與車務控制中心處理期間，列車上有乘客自行打開車尾的緊急出口斜道，約有20名經斜道離開車廂的乘客其後於月台職員協助下返回月台，而車上其餘乘客亦在職員協助下經車門及月台幕門正常離開車廂。

期間，為安全起見，車務控制中心暫停附近列車駛進灣仔站。處理事件期間，港島綫列車服務需要調整，港鐵安排了接駁巴士行走鰂魚涌站和上環站。在確保安全後，列車服務於晚上9時02分逐步恢復正常。

港鐵呼籲乘客如遇到非緊急情況下，切勿自行打開緊急出口斜道。請乘客在車廂耐心等候並留意車廂廣播。職員會盡快作出指示，及提供協助。

【鐵路交通】港島綫上環至鰂魚涌一度暫停服務 服務正逐步回復正常

責任編輯 李志強