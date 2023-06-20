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【交通安全】延長行人閃動綠燈智能裝置成效低　顏汶羽：運輸署擱置安裝新裝置

社會 08:55 2023/06/20

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運輸署於2018年推出為長者及殘疾人士延長行人閃動綠燈的智能裝置，每個安裝費為35萬（顏汶羽fb相片）

運輸署近年推出不少試驗計劃冀改善本港交通情況，其中於2018年推出為長者及殘疾人士延長行人閃動綠燈智能裝置，立法會議員顏汶羽引述署方指，因使用率不高，經評估後，決定暫時擱置未安裝的裝置，而已安裝好的則會繼續使用；至於曾受爭議的紅光投射過路裝置，署方指成功減少四分之一人衝紅燈，計劃未來推展到全港落實，一組成本約6萬。

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顏汶羽於社交媒體上表示，多個實驗措施中，成效較好的是實時交通燈號調節系統，即收集實時交通流量數據，再按實際交通狀況為不同行車線及行人調節綠燈時間，署方計劃將其推展至全港約50個合適的路口，包括九龍灣的宏光道交界路口，今年會到立法會申請撥款，料2027年完工，每個路口成本約100萬元，惟顏汶羽認為4年時間太長，促署方加快推出。

另署方去年中為加強低頭族使用交通燈安全，試驗紅光投射過路裝置。顏汶羽引述署方指，裝置成功減少四分之一人衝紅燈，計劃未來推展到全港落實，一組成本約6萬。

至於署方於2018年推出為長者及殘疾人士延長行人閃動綠燈的智能裝置，每個安裝費為35萬，惟因使用率不高，署方經評估後，決定暫時擱置未安裝的裝置，而已安裝好的則會繼續使用。顏汶羽昨（19日）視察近麗晶花園路口的相關裝置，發現每日僅4至6個人使用，而牛頭角道近玉蓮台路口的裝置，每日也只得6至9人使用。

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記者：鄧凱文

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