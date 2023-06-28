【日本旅遊】日本人大阪市場導賞遊　星野酒店免費地道體驗【內附連結】

▲ 木津卸賣市場歷史悠久，以販售食材為主，批發及零售均可，亦有小量食店在市場外。（張頌婷攝）

港人飛日本次數頻密如回鄉，要體驗最地道的日本，最好還是由當地人帶路。入住於去年開業的星野酒店OMO7大阪，就能在日本人帶領下進行多元化的獨特活動。今次來到木津卸賣市場，走訪多檔食材店，並了解關西博大精深的飲食文化。



去日本旅行不只食買玩，當中有很多有趣的文化，值得經常到訪的日本控學習。港人最愛的日本菜，當中亦蘊含不少歷史、習慣及知識，好像關西地區相當重視的高湯（出汁），就是當地的飲食文化中重要一環。

▲ OMO7大阪的酒店職員化身周邊嚮導OMO Ranger，為住客進行各種活動及擔當導賞員，體驗當地文化。（張頌婷攝）

年輕好玩副綫



星野酒店集團近年大展拳腳，除了豪華度假村和溫泉旅館以外，還大力發展OMO及BEB5等副綫。位於大阪新今宮的OMO7，就是走年輕玩味、輕鬆一點風格的都市型酒店，強調旅客在地體驗，室內設計、旅客活動都有融入社區的感覺。



酒店提供不少給免費旅客參加的體驗，導賞團有多種，包括大阪木津卸賣市場高湯主題導賞團、新世界散步團，以及額外收費的串炸美食團與夜遊團等。部分每日一團，有些則每星期5團，可以預早報名，或是在當日早上即場加入，由懂得英文的酒店職員擔任周邊嚮導OMO Ranger帶隊。

▲ 大阪都有各式各樣的在地生產蔬果，在市場內新鮮發售。（張頌婷攝）

高湯主題導賞團



由酒店步行至木津卸賣市場只需15分鐘，雖然不及黑門市場有名，海鮮及美食檔亦沒有那麼多。這兒主要以食材批發為主，規模更大，而且附近新增了一棟溫泉設施，連帶市場內也重建裝修，更加企理好行。早上9時左右來到，幾間主打海鮮丼的食店已大排長龍。



市場在大阪已有300年歷史，分成海鮮、蔬菜、乾貨等多個不同區域。第一站我們先來到烹製高湯的主要食材--售賣鰹魚的檔口。鰹魚有分不同地方出產及級數，以作不同的用途及煮法，還有各種售賣昆布、湯底及魚乾等的攤檔，是了解更多關西飲食中重要的靈魂之一。



大阪被稱為日本的廚房，在木津市場內有不少食材值得發掘，例如在大阪出產的農作物，有現時流行的水茄子、天王寺蕪等。還有大阪製造的調味料、乾貨、甚至是不同品牌的醬汁等，都是可以買回家的手信，親身感受大阪的美食文化。

▲ 有導賞員帶領，就可以跟檔主們親身直接交流。（張頌婷攝）

大阪木津卸売市場

地址：大阪市浪速區敷津東2丁目2番8號

電話：+81-（0）6-6631-1131

營業時間：5am-1pm（逢星期三及日休息）



酒店獨享大草地



日本大部分酒店都是以單幢式的商務酒店為主，不然就是貴價的5星級名牌。大阪OMO7集兩者的優點，房價親民，卻有Resort般的享受。位於JR及南海電鐵新今宮站，由關西機場乘坐列車不用轉綫直達，要前往難波購物都是坐一個車站，附近有大量便利店及一間Donki，相當方便。



原址是化粧品的工廠，搬遷後重新建成一座純白色、以帆船為概念的大樓。範圍佔地極廣，卻在整座酒店前，奢侈地設計了一片綠草地「Miya-green」，有大量的休憩空間及座椅，還有視綫對正列車月台的觀景台，住客可以隨意在此散步、放空，是市中心少有如Resort般愜意的酒店。

▲ 中庭草地「Miya-green」可說是活動的主要場地，旁邊有座椅、躺椅、梯級等可以閒坐，有時還放有帳篷。（張頌婷攝）

▲ OMO Dining的早餐款式精挑細選來自市場的新鮮蔬菜及漬物，亦有即叫即製的大葱燒及高湯烏冬。（張頌婷攝）

大阪在地主題



跟一般酒店大堂格局不同，這兒的開放式公共空間，劃分相當細緻，可以自助Check-in，亦有大量梳化座位、辦公桌等，讓人可以自在地在此閒坐、交流、工作等。入口處一幅巨型的卡通壁畫地圖Kinjo-Map，展示出新今宮及大阪的重要地標及景點、職員推介小店等，亦是酒店必影的打卡位之一。



細心留意酒店有很多精心設計及裝飾，跟大阪互相呼應，例如入口處的新天地標誌金童「Billiken」、房間門口的門牌是跟大阪有關的剪影。房內的長形窗口，可觀賞到大阪市景及鐵路，亦看到通天閣、阿倍野HARUKAS等地標。連房型亦反傳統，有碌架床房間DANDAN Room、4人套房IDOBATA Suite等，很適合一班朋友及家庭客入住。

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必玩免費活動



OMO7大阪還有充滿設計感的大浴場，需要額外再付費才能內進，雖然不是溫泉，但亦值得浸泡。以幾何形的室內設計，不規則的天花設有天窗，引入自然光，感覺像身處美術館般，日夜都有不同感覺。而且還有老店提供的免費雪條任吃，是住客獨享的浸浴時光。



酒店不時舉行多種活動，夏天期間限定的特備節目PIKAPIKA NIGHT，像夏祭一樣好玩。戶外的公共空間以霓虹燈點綴，請來大阪名店會津屋坐鎮，源源不絕供應即叫即製的章魚燒。還有手工啤酒放題，住客可換上特製藍色浴衣，手拿彩色燈籠，並在酒店外牆上欣賞燈光煙花騷，聽着黑膠音樂，享受充滿日系感的晚上。

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OMO7大阪

地址： 大阪府大阪市浪速區惠美須西3-16-30 556-0003

電話： +81-50-3134-8096

房價： 每位每晚由12,000日圓起（約666港元）



旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣： 100日圓約兌5.6港元

機票： 樂桃航空每日有一班航機直飛大阪，凌晨機去晚機返，9月份將加開多一班下午機，更多選擇。6月份單程票價由1,390港元起，未包行李。訂票網址：www.flypeach.com/hk

鳴謝： PAM Holidays、Peach Aviation

記者：張頌婷