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【病童集氣】2歲男童正正感染不明病毒命危　網民求集氣︰醫生話等奇蹟出現

兒童健康 10:02 2023/06/20

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2歲男童正正感染不明病毒命危，網民求集氣。

孩子患上重病，父母和家人心痛之情可想而知。近日有女網民在社交媒體為一名2歲男童集氣，他因感染不明病毒，目前在醫院深切治療部，性命垂危。醫生指已沒治療方法，只能等待奇蹟出現，網民懇請大家為正正集氣。

沒任何治療方法

該名女網民6月17日於facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」表示，因情況緊急而借位發帖。她懇請網民為2歲小朋友劉啟正（正正）祈禱集氣，正正因不明原因的病毒感染，現於ICU病危當中︰

醫生表示已盡力，沒有任何治療方法，說要等奇蹟出現，希望集合大家的力量。

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她請大家為正正集氣，讓神蹟能夠降臨到正正身上，帶領他度過這個巨大的難關。她未有透露與正正的關係，只表示正正也很努力，一天一天地撐起來，她祈求大家能為他送上祝福，讓他能夠康復。

網民祝福早日康復

網民紛紛留言，為正正加油打氣，「願奇蹟降臨」、「正正你要努力」、「加油！願主保佑你可以大步檻過」、「你一定會好返」、「願正正健健康康！一家團聚」、「希望小朋友早日康復」。

有港媽指其兒子當日2歲生日，希望將他的生日祝福送給正正。另有網民分享，她聽過有病人昏迷在ICU，醫生已作最壞打算，但奇蹟出現，他現已轉到普通病房，以此鼓勵正正的家人不要放棄，也祝福正正早日康復。

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責任編輯︰王明芳

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