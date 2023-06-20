【抗癌戰士】羅家英炎夏穿羽絨現身醫院　身型瘦削怕凍令人擔心

▲ 羅家英穿羽絨現身內地！

羅家英跟汪明荃於7月23日於佛山開騷，早前羅家英已經抵達當地為演唱會做準備，有網民於當地的牙科醫院發現家英哥的蹤影，其後於小紅書分享相片！

只見家英哥拿著幾張紙，身旁的醫生為羅家英引路，未知家英哥是否去整牙，不過炎炎夏日下，當中均穿上短袖衫，家英哥卻穿上羽絨保暖。

此外，從相片所見，家英哥身型比前瘦削，又那麼怕凍，不禁令人擔心其身體狀況。

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▲ 羅家英現身佛山某牙科醫院！

曾經肝癌復發

為圈中「抗癌戰士」的家英哥於2004年底，正當事業處於高峰期之際，家英哥卻確診患上肝癌第3期，更要割肝保命，突然患重病的他痛不欲生，汪明荃陪伴他抗癌，更承諾待他病好之後就結婚，家英聽罷非常感動，自始努力抗癌，二人亦於2009年結婚。

不過於2014年，家英哥發現左肝有一個2厘米腫瘤，雖然肝癌復發，家英哥卻勇敢面對，最後成功戰勝癌魔。

▲ 羅家英跟汪阿姐將在佛山開騷！（取自instagram）

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跟阿姐曾經歷過生死，令家英哥明白甚麼是摯愛，他曾經說：「你剩半條命，我剩半條命，我們終於合成一條命，估唔到，就成為我哋嘅愛情金句，我知道你明白，我認定咗呢個人，我就會一生一世去愛呢個人，所以，我呢生人最大嘅成就，就係執子之手，與子終老。」

家英哥很疼鍚阿姐，上月為兩人結婚14周年，家英哥又再度「出招」，他購買10年前大宅失竊被盜的同款婚戒，認真有心思。

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