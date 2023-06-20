【出遊優惠】HK Express推7月至11月飛台灣優惠　來回連稅1,117元起

▲ HK Express推7月至11月飛台灣優惠，來回連稅1,117元起

暑假臨近，不少港人愛出遊，HK Express推出台灣限時優惠，由本港飛台北／台中／高雄，單程機票只需198元起，來回連稅為1,117元起，旅行日期由7月2日至11月30日，用網頁版預訂，往返地方更可不同，惟價格未包行李寄艙費用。

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即日起至6月21日即可預訂平價機票，旅行日期為7月2日至11月30日。行李寄艙費用方面，20kg每程為290元，25kg每程為360元，30kg 每程為425元，40kg每程則為550元；而在網上後加行李，20kg每程為305元，25kg為每程460元，30kg每程為465元，40kg每程為570元。

航班時間如下：

台中

去程：UO172 13:55-15:40

回程：UO173 16:25-18:05

高雄

去程：UO130 08:00-09:30、UO132 12:45-14:15

回程：UO131 10:15-11:40、UO133 15:00-16:25

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記者：鄧凱文