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【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠

社會 10:13 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

李家超。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今（20日）表示，下星期六是七一回歸廿六周年，為讓市民開開心心感受喜慶日子，政府和公營機構會帶頭提供多項優惠和活動，讓市民共慶回歸，包括7月1日當日康文署轄下多個康樂文化設施可以免費使用、免費開放科學館和太空館的常設展覽；文化博物館、科學館及藝術博物館的多項專題展覽；免費開放濕地公園，以及免費參觀西九文化區M+的所有展覽和故宮文化博物館的7個專題展覽等。

另外，7月1日起一連5日可免費搭電車，7月1日當天可免費搭天星小輪往來尖沙咀同灣仔、富裕小輪的香港水上的士航線，以及往來中環至紅磡、屯門至大澳、北角至觀塘等多線渡輪；且當日會有逾千間食肆，在指定菜式或餐飲提供七一折優惠。

此外，7月1日起一連7日透過手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處及蔬菜統營處的特定產品有71折優惠；7月整月到「綠在區區」回收或參與廚餘回收會獲得綠綠賞積分。

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記者：黃小冰

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