【猝死危機】酒吧表演唱到一半突暈倒 饒舌歌手送院搶救不治終年45歲

▲ 美國一名饒舌歌手在酒吧表演突然暈低，送院後不治。

猝死令人防不勝防！美國饒舌歌手Big Pokey上周六（6月17日）晚上在一間酒吧表演時突然失去意識，暈倒在舞台上，送院後證實不治，終年45歲。

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綜合外媒報道，本名Milton Powell的Big Pokey原本拿著麥克風站在舞台上，正準備講話，不料呼出一口氣後身體便突然往後倒在地上。從現場片段可見，台下觀眾一開始甚至以為他在開玩笑，傳出了笑聲，但他一直沒有醒來，觀眾才驚覺事態嚴重。有自稱護士的女性隨即走到台上試圖為他進行急救，周圍人士亦替他搧風。他在半夜時分被送到附近一間醫院，惟最後仍回天乏術，於周日（18日）證實離世。目前尚未知曉他的死因。

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Big Pokey的代理人之後在他的官方Instagram帳號上證實死訊，表示「他的一生受到家人、朋友，以及其忠實粉絲的愛戴。我們之後將會公布其後事相關資訊，以及大眾可以如何表示悼念。在這個艱難的時刻，希望大家能夠尊重他的家人及他們的私隱。」

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾在接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等

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責任編輯：羅嘉欣