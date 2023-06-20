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【亞博館展覽】工業、醫械、數字能源、創科展6.20啟動 高端科技產品琳瑯滿目

休閒消費 11:26 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

首個「香港製造」衛星「金紫荊」，不受天氣條件影響，能完整覆蓋粵港澳大灣區11城市，24小時動態監測天氣。

6 月 20 至 23 日將有四大與智能製造及醫療器械有關的工業展覽同期登陸亞洲國際博覽館，包括一向是業內最具代表性的大型國際展覽會之一「DMP 大灣區工業博覽會」、首次在港舉行的「2023 深圳國際高性能醫療器械展（香港站）」、「2023 國 際數字能源展（香港站）」，及備受創科精英注視的「亞洲國際創新發明展」。

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【童學園】招募韓團小小舞蹈練習生　細路學做偶像拍MV展現自信

各大展覽同時涵蓋工業、創科、教育、醫療等不同範疇的先進機械應用，定能大開眼界。是次展會面積佔地超過 35,000 平方米，相等於超過 3.5 個香港大球場，同場共有四大 矚目展覽同期舉行，聚焦多個主題，除了上述四大範疇，另設不同主題專區，包括「先進精密機床、金屬加工、塑膠、機器人及自動化專區」、「數控刀具、模具和測量設備專區」和「壓鑄鑄造專區」等。

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香港是連接內地與東南亞市場的國際化大都市，潛力十足。是次四個工業、醫療、創 科展覽共冶一爐，說明工業展商已經準備就緒，急不及待衝出灣區，迎接國際市場， 為全球工業奉獻一場高品質的「東方盛典」。

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