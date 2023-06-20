【兩性關係】甜蜜過後丈夫要「賽後檢討」 新婚太太不耐煩：不想他說太多

▲ 《十八年後的終極告白》劇照。

每個人性興奮時的反應都不一樣，亦毋須模仿。常說AV扭曲了男人對性的理解，有時女人也是被誤導的一群。「當他問我做愛的感覺，有時會不懂得怎樣回答，但不回答，他便會繼續追問。有說夫婦在做愛上多溝通會增加性生活質素，我卻不想他說太多。」結婚一年的她，對性生活感到有點不是味兒。

你感覺怎樣？怎樣摸你才舒服？有沒有高潮？……這些都是丈夫「賽後檢討」常有的問題，問得她有點不耐煩。

「他試過在做愛時問我是否興奮、是否舒服？這些惱人的問題，有興奮都被趕走啦！」她晦氣說。

「我知他想我感受到做愛的快感，因此很在意我的反應。我是否應該有些明顯反應，像AV中的情節，如叫床，讓他看到。」她說。

「如果你模仿AV用力呻吟，是否能促進你投入和享受性愉悅呢？」如果方法不恰當，我相信情況只會更糟。

性興奮的反應每個人都不一樣，有些人較內斂，有些人較外露，沒有標準模樣，但過於人為和刻意的反應，只會扭曲性愛真義。即使像AV有繪影繪聲的激昂畫面，永遠有種欠缺自然的違和感。除非想自欺及欺人，否則每個人只需要建立一套只屬於「我倆」的性愛模式。

女人的性興奮以至獲得性高潮，需要情感投入、放鬆心情、經驗累積、氣氛催化、時間緩衝和把握節奏。相對男人的直接和快速，女人的性慾和性反應迂迴和複雜得多，但女士習慣矜持含蓄，有時會令男人處於一種似明非明的靠估狀態。

「有時連自己也未必認識和掌握到自己的身體反應，難怪對方會不知對錯的問個究竟。」由回顧自己的身體反應，她對丈夫的應對多了點包容。

女士能夠體會更大的性自主，才有更大空間去享受性愉悅。

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全文刊於《晴報》，原題為過度追問性興奮感覺 窒礙伴侶享受性愛