【猝死危機】34歲男做Gym猝死　家屬憑1個關鍵證據質疑教練失職

▲ 34歲男做Gym猝死，曾感不適向教練求助，家屬憑1個關鍵，質疑教練失職。

内地近日發生一宗男子在健身時猝死事件。湖南長沙一名34歲男子，在健身室健身時突感不適，於是向教練求助，惜最終猝死。家屬因此質疑健身室存在過失，應承擔責任。

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綜合内地媒體報道，事發於6月9日下午5時半許，湖南長沙一名34歲張姓男子，在健身時突感不適猝死，家屬被醫院告知時張男已無生命體徵，日常病程記錄為「患者突發猝死，病因不明」。家屬透露，張某於去年5月與健身室簽訂私人教練課程合約，稱其身體狀況一直很好，「沒有甚麼疾病」。

報道指，張男在猝死前，曾在健身室私人教練訓練群組求助，據聊天記錄顯示，張男稱「自己需要去醫院看看，好疼」，教練回應稱「好，你去看看，應該是中暑了。」之後張某再求救稱，「我動不了，你來幫我」，教練馬上問他，「你在哪裡」。

張男家屬認為，當張男發出求救時，教練回應「你在哪裡」，即代表教練當時不在現場，錯過了搶救張男的黃金時間，「這個時間如果是及時的話，我們的小孩就不會把命丟掉」。同時，因健身室無法提供事發當時的閉路電視片段，讓家屬更加質疑健身室存在過失。

此外，張男首次病程記錄為：「健身教練訴30多分鐘前，患者健身結束後感胸悶不適、氣促、呼吸困難，休息後無緩解，後症狀加重，並出現口吐白沫、意識喪失。」當地醫院初步診斷張男死因，為「呼吸心臟驟停查因：心源性？腦血管意外？其他」。當日晚上8時27分，醫院日常病程記錄修改為：

患者突發猝死，病因不明，建議可進行屍體解剖以明確死因。

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家屬表示，健身室於10日被警方貼了封條，但11日、12日仍然照常營業。對此，健身室工作人員回應稱，

現在不能斷定當事人是在健身房鍛煉過程中猝死的，我們也在積極配合公安調查，在事情定性之前，我不能說太多。

目前，當地警方已依法介入調查，初步排除刑事案件，涉事健身室已被封鎖。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等

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責任編輯：羅嘉欣