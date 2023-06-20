余迪偉鄧洢玲等加盟棋人娛樂司儀團隊　Bob將世界巡迴開Talk Show

▲ 棋人娛樂舉行周年發佈會。

林盛斌（Bob）的棋人娛樂製作（香港）有限公司成立9周年，在昨天（6月19日）特意舉行發佈會，公布公司未來新發展與新加盟合作夥伴。

當日出席人士包括除阿Bob外，還有鍾楚霖、小肥、劉浩龍、陳慧敏、蔡宛珊，以及新加盟的合作夥伴司儀團隊，包括余迪偉、鄧洢玲（阿旦）、葉文輝（啤梨）、黃天頤、 容羨媛。同時，大會為本月生辰的啤梨及蔡宛珊送上生日蛋糕祝賀。

Bob回望公司成績



阿Bob在台上特別感謝棋人拍檔鍾楚霖，Bob說：「我哋成立咗9年，鍾楚霖當時邀請我一齊合作，當時自己都有考慮，因為當時自己都做得唔錯，發展都算幾順利，突然之間開一間公司，自己會考慮要管理好多嘢，會揹好多包袱上身，當時自己係咁諗。

他續指：「佢同我講唔係乜都講錢，錢係重要但唔係最重要，成就源於貢獻，一個人可以行得好快，但係一班人可以行得好遠，因為呢句說話所以感動到我，喺九年前我哋成立咗棋人香港，我哋好多高低起跌，高山低谷，過去呢3年疫情唔使多講，但我哋好多合作夥伴，好多傳媒朋友支持，加上我哋一班好好嘅同事，不怕艱辛勞苦，所以呢9年做得好好成績。」

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▲ 余迪偉、鄧洢玲、阿Bob。

巡迴世界辦開talk show

此外，Bob透露，將計劃到內地、馬來西亞、英國及荷蘭等地舉行talk show，Bob表示有感到壓力，因為每個地方語言同文化不同，不能照稿讀，是個大挑戰。



新加盟的司儀團隊的成員之一的余迪偉，在台上分享稱，阿Bob一次約他食飯，向他解釋錢不是最重要的事情，余迪偉說：「佢同我講錢唔係最重要，貢獻最重要，原來呢單嘢係小霖同佢講，我聽晒都放喺心裏面，希望我喺棋人裏面，貢獻緊要過一切。」



至於鄧洢玲表示：「我嘅志願係做一個全方位多功能藝人，亦係一個專業嘅主持，希望嚟緊喺棋人發展可以更加好。」

▲ （左起）容羨媛、黃天頤、葉文輝、鄧洢玲、余迪偉。

而葉文輝指棋人是一間很有動力的公司，啤梨說：「入咗行之後覺得，除咗要有動力，仲要有個勢，棋人就有個勢，阿Bob有一日約我出嚟食車仔麵，同我講有呢個提議，我好感恩，嚟緊嘅日子希望坐上呢架動力火車，食住何Bob個勢，等阿Bob帶我走得更遠。」



同時，黃天頤透露， Bob在她與C君的婚禮上，趁空餘時間為賓客提供娛樂並唱歌搞氣氛，天頤說：「我真心覺得阿Bob無時無刻都係照顧人哋，如果我成為佢嘅團隊，佢都唔會待薄我，C君對我十分支持，佢好睇好阿Bob可以帶挈我，然後帶挈佢早啲唔使做，我會盡力完成佢嘅心願。」



最後容羨媛說：「同Bob第一次見面傾過，當時候心情已經好激動，我忍唔住喊，因為我入行20年 一直都係默默耕耘工作，佢提出幫吓我，我感動到喊，好多謝阿Bob同棋人畀機會我，帶領我行得更遠。」

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