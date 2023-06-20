【性騷擾】黃子佼再被爆要求拍「假造愛」照　被性侵受害人：教導你的孩子要小心

▲ 黃子佼再被爆料！

台灣著名主持人黃子佼在昨日（6月19日）遭「和我一起．走在法國的365天」的一個已移居法國的女子Zofia泣訴，她在17歲時曾遭男星在車內強吻，並要求脫衣服拍照等。

黃子佼在Facebook直播承認曾做此事，透露自己心理變態，一度懷疑自己喜歡男生，但也偷看女生裙子，哈日所以有接觸AV，試圖學習變態內容，偷看女生，進演藝圈後還是有這種傾向，性慾旺盛時一天可自慰3次，他說現在道歉已經來不及了。

在今日（6月20日）早上，Zofia於專頁再就事件發言，另一邊廂，黃子佼再被爆出昔日荒唐事，如：要求女生與他拍「假造愛」照。

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受害人：之後不會再回應

Zofia在今天（6月20日）早上於專頁再發文，寫道：

當初分享這個ME TOO事件，僅是希望不要有更多的人成為受害者，讓大家一起關注這樣的社會議題，我也很意外原來很多人和我有一樣的情況，我相信在社會上很多角落，這樣的事件持續在發生中，有更多弱勢、悲劇的 「房思琪」在角落偷偷憂鬱、哭泣，甚至一蹶不振、失去生命，一點重生機會也沒有！ 希望社會能夠持續關心及接住受害者，保護並教導你的孩子要小心，謝謝大家關心！也請不要攻擊我的家人，之後不會再回應此次事件。

當中所指「房思琪」，是出自台灣女作家林奕含的《房思琪的初戀樂園》的小說，於2017年2月出版，故事情節疑似涉及作者自身遭性侵害的真實經歷，當時引起台灣頗大的社會關注。

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黃子佼再被爆料

據台灣媒體報道，再有受害人指控黃子佼，受害人被要求背部全裸，更被黃子佼下幫忙扶生殖器官、拍攝「假造愛」相片。

受害人指自己事發時是大學生，黃子佼在2013年找她拍名為「人魚」的照片，做出背面全裸、頭往後仰、頭髮快遮住屁股的姿勢時，也未有起疑心。

在「人魚」照片拍攝完成後，黃子佼將她留下，想請她拍攝「春夢」主題照片。

黃子佼就搬出假人道具，要求女生全裸與假人互動，希望拍出「很像造愛的互動」。拍了數張相片後，黃子佼以「沒感覺」為由，就索性自己親身上陣，脫去上衣並躺在地上，要求女生與他互動。

女生的內心是極度不願意，但不知道如何拒絕，只好照著指令去做，「扶他下面，假裝舔他（沒碰到），還坐在他上面，把他下面壓著不要碰到我，全程過程他都在拍照」。

拍攝完成後，黃子佼給了女生2000元，女生不太明白：「不知道是什麼意思，因為一開始沒有說拍攝有付費」。

後來，女生得知有朋友只去拍「人魚」照片就可得到6000至8000元，並不是她所得知的「沒有拍攝費」。

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