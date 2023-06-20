【#ME TOO】陳建州籃球隊巨星出軌偷食女球迷　楊敬敏被爆持久力弱：不到3秒就射

▲ 黑人籃球隊巨星楊敬敏被爆出軌偷食女球迷。

台灣演藝圈近日掀起「#ME TOO」風波，繼黃子佼、宥勝被指控非禮後，「黑人」陳建州主理的台灣男子職業籃球聯盟P. LEAGUE+亦爆出桃色醜聞。當中的楊敬敏被爆外遇偷食女球迷，至少7名女生被騙，爆料者更嘲諷：「放進去不到3秒就射了，比你在場上得分還快！」

【性騷擾】黃子佼「攬炒」聲稱被具俊曄逼吸毒 大S小S否認指控：保留法律追訴權

最新影片推介：陳山聰專訪

被爆持久力弱

楊敬敏為P. LEAGUE+球隊新北國王隊的當家球星兼職籃球員工會理事長，同時亦是林書豪胞弟林書緯的隊友。一名新北國王隊球迷的男網友在網上爆料，指從女友與閨密聊天對話中發現對方偷食大叔，而這位大叔正正就是楊敬敏。

男網友更踢爆楊敬敏房事持久力弱：「那女人滿後悔跟你上床的，放進去不到三秒就結束了，比你在場上得分還快。如今賽季已結束，待到此時才發聲已算我對你釋出最大的善意了，貴為工會理事長，你難道不屑維護球員形象嗎？ 貴為明星球員，你對得起那些在場邊為你熱情吶喊、歡呼的球迷嗎？身為人夫及父親，你對得起支持你的妻兒與家人嗎？」

▲ （IG圖片）

【性騷擾】宥勝被多名女員工指控非禮 私訊受害人自稱曾遭性侵：這一天終於來了

退出籃球界

帖文一出竟有不少網民回應也被約過，從要求約吃宵夜跟早餐。有網友更曝光對話，發現楊敬敏不但會私訊按讚球迷，還強調自己有家庭，怕對方不願意，但還是想約女球迷出來見面。根據網民統計，至少已經有7名女生「受害」。

醜聞爆出後，楊敬敏在社交平台公開道歉並且宣布退出籃球界，聲明如下：

對於個人近期發生的事件，造成家庭、聯盟、球團、工會甚至是整個社會帶來難以彌補的巨大傷害，內心深表歉意，很抱歉讓大家失望了⋯ 現在唯一能做的就是放棄一切，反省改過從回歸家庭開始，多花時間陪伴我所對不起的家人 即刻起，我必須跟關心我的球迷說再見了，我要離開球場、卸下球員工會理事長的職務回歸家庭⋯盼以行動得到大家的諒解，個人行為自己負責，請外界不要波及我無辜的家人 再次向家人、聯盟、球團、隊友，還有支持我的球迷致歉！ 對不起，我錯了，籃球我會想念你的⋯

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R