【珍惜生命】單親媽網紅疑被「拖糧」開直播淚崩輕生　腦死搶救7天不治遺2女

▲ 單親媽網紅疑被「拖糧」，開直播淚崩輕生，腦死搶救7天不治遺2女。

R.I.P！南韓美女網紅임블리（本名林智慧）在日前突然在直播中公開遺書，並淚崩表示自己已對前途失去希望，接著在鏡頭前輕生，至昨日被證實已離世，遺下2名女兒。

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綜合韓國媒體報道，2013年以賽車模特兒身份出道的林智慧，次年結婚並隱退成網紅，但她之後離婚，此後一直獨力撫養2名女兒。本月11日，林智慧與其他網紅們一起喝酒做吃播，卻在鏡頭前和女直播主「yeoul87」發生口角。返家後的林智慧再開直播，自爆「沒有拿到應有的收入結算」。絕望的她更公開親筆遺書，淚崩坦言自己已對前途失去希望，無法再忍受。最後，她向2名女兒致歉：

我撐不下去了，我親愛的女兒們，我是個丟臉的母親，對不起，你們沒有錯，不要自責。

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腦死搶救7天不治

林智慧隨後消失在鏡頭前，直播畫面繼續；直至其同事看到直播，驚覺不對勁才報警求助。而直播畫面在拍到有數名救援人員衝進林智慧家中急救的畫面後便中斷。

據悉，林智慧因腦部缺氧，且錯過黃金急救時間，送醫後心臟驟停2次並持續昏迷，恐已腦死，無法恢復意識。直至昨日（19日），林智慧的家人發出訃告，證實她在經歷7天的搶救後，仍不治身亡，終年37歲。而她的社交平台帳號也轉為非公開、直播影片被下架。

林智慧離世的消息曝光後，粉絲們紛紛表示哀悼，並非常擔心其生前獨自撫養的2名年幼女兒的未來。至於直播當日參與酒局的網紅們，則開始受到輿論批評。

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責任編輯：羅嘉欣