【恐怖驚魂】在家視像會議同事聽到孩子哭聲　打工仔心驚︰我無小朋友

▲ 打工仔在家視像會議，同事竟聽到孩子哭聲。（iStock圖片）

不少打工仔都試過在家工作，不時要與同事視像會議。日本一名男子日前在社交媒體分享在家工作的怪事，當他與同事進行視像會議之際，同事告訴他聽到孩子的哭聲。他頓時心頭一驚，因為他根本沒有小朋友。

該名男子日前在Twitter發文指，有一天他在家工作，忙到天已黑，但他仍要跟同事繼續視像會議。就在雙方傾談時，同事突然問他︰

你的孩子還好嗎？他哭了很多次。

男子當下既擔心又震驚，回答「沒有……我還沒有孩子……」，當他這樣回答時，同事也很驚訝。 雙方沉默片刻後，同事又說道「咦，聲音又來了……」。

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露台傳來孩子哭聲

這時男子也聽到了孩子的哭聲，他摘下耳機，聽到聲音從露台傳來，直言「我背脊發涼，屋裡沒有孩子，最近也沒鄰居搬進來。」於是他告訴同事要去看看情況。

當他走到露台時，準備迎接甚麼靈異鬼怪東西，心臟快承受不了時，突然貓咪大聲叫了起來，原來聲音正正由牠而來。他解釋︰

如果直接聽貓發情的聲音，聽起來就是貓叫，但如果關上窗戶，聽起來像孩子的哭聲。

謎團終於解開，不是孩子哭，而是貓咪發情叫。男子鬆一口氣，他指其實貓打架時的聲音更嚇人。

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責任編輯︰王明芳