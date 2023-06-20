【極端天氣】接兒子放學牽手回家遭雷劈　父子二人相繼死亡

▲ 接細仔放學拖手回家遭雷劈，父子二人同告死亡。

行雷閃電要小心！美國上月便發生一宗駭人意外，一名父親接小孩放學回家的路途上，2人竟被雷電劈中，該名父親送院後不久，便證實傷重不治；而與他同行的6歲小兒子則留醫昏迷近1個月，日前亦最終不幸離世。事件曝光後，當地民眾深感難過，遂於網上發起眾籌，希望助死者家人度過難關。

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根據外國傳媒報道，事發於於5月15日下午5時許，34歲的父親Matthew帶同11歲的大兒子Elijah，打算接6歲小兒子Grayson放學。當時小兒子甫落校巴後，見到父親的守候，亦頓時開心地牽著父親的手回家。豈料，3人回家之際，天空卻毫無先兆地下了一道閃電，正正劈中父親Matthew，並波及了身旁的小兒灸子。

▲ 6歲小兒子Grayson昏迷近1個月惜最終亦不幸離世。(影片截圖)

父子倆遭電劈之後，即時不醒人事，面部朝地伏於行人路上。而家人與鄰居們發現狀況後，發現Matthew的臉色已徹底發紫，於是立即為2人做簡單的CPR急救，並且報警求助。可惜的是，Matthew送院不久後，即證實不治；而他的小兒子Grayson亦在醫院昏迷近1個月，於上周五（16日）離世。為了幫助死者家人渡過難關，現時有網民正建立募款專頁，希望大家伸出援手。

被雷擊中或有後遺症

急症科專科醫生馮顯達過去接受訪問時表示，本港每年被雷擊中而需送到急症室的個案十分少，他駐診的屯門醫院，幾乎一年也沒有一宗個案。馮顯達指出，雷擊有不同程度之分。

被雷擊中會影響神經綫，身體不同部位都可能受到影響，輕微會出現肢體麻痺、嚴重會癱瘓。神經綫亦控制心跳與呼吸，隨時致命。

馮強調，被雷擊中或有後遺症，例如骨折；傷者亦有可能在翌日或數日後才出現耳膜受損、白內障等情況。他提醒若身邊有人被雷擊中，應把傷者轉移到室內，以免再受電擊。

有資深救護員亦指，如有人遭雷擊中，應盡量將傷者移到室內或有蓋地方，然後為他作出檢查；如呼吸及心跳停頓，則應立即施以心肺復甦法，並立即報警求助。

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責任編輯：羅嘉欣