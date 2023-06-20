【下落不明】鐵達尼號沉船5人觀光潛艇失蹤　英富豪生死未卜供氧量僅夠96小時

▲ 鐵達尼號沉船5人觀光潛艇失蹤，英國富豪哈丁生死未卜。

一艘前往「鐵達尼號」殘骸的觀光潛艇在加拿大對出的大西洋失蹤，美國及加拿大已派員搜救。據悉，潛艇載有5人，當中包括英國富豪哈丁（Hamish Harding）。美國海岸防衛隊估計，潛艇尚餘70至96小時氧氣供應。

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綜合外媒報道，涉事潛艇在加拿大紐芬蘭省聖約翰斯（St. John's）出發，在美國東部時間18日上午開始下潛，惟1小時45分後，與母船「極地王子號」（Polar Prince）失去聯絡，失蹤地點為加拿大東南部對出海域。

加拿大海岸防衛隊及軍方飛機，聯同美國海岸防衛隊展開搜救。據悉潛艇存有96小時的氧氣，海岸防衛隊估計事發至今，潛艇尚餘70小時至96小時的氧氣供應。

據報潛艇載有5人，包括現年58歲的英國富豪、知名探險家哈丁，他在出發前於社交平台發文，透露將參加此趟行程，又指紐芬蘭正經歷40年以來最惡劣的寒冬，本次旅程可能是2023年的第一次，也是唯一一次。

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涉事潛艇名為「泰坦號」（Titan），為「海洋之門探險」公司（OceanGate Expeditions）所有，根據公司網站資料，潛艇重10.432公斤，長6.4米，最多可載5人，一般包括1名駕駛員、1名導遊及3名遊客，並可下潛至4000米深海。

本次鐵達尼殘骸觀光行程為期8天，由上周出發，原定星期四結束，每位遊客收費25萬美元（約195萬港元）。

海洋之門探險公司亦發表聲明，指公司已動員大量船隻與人力前往搜救，會盡力找到潛艇以及全部船員和乘客，並感謝多個政府機構和私人企業提供協助。

現年58歲的哈丁是杜拜國際飛機經紀公司「Action Aviation」的主席，亦是一名探險家和飛行員，擁有3項健力士世界紀錄。他在2019年，駕駛卡塔爾灣流G650ER商務飛機，以46小時39分38秒，創下環繞地球兩極最快飛行速度的世界紀錄。

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責任編輯：羅嘉欣