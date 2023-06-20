【粉嶺高球場】港隊球手：高球可幫助入好大學　促勿剝奪場地減小朋友接觸機會

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成規會近日就粉嶺高爾夫球場發展計劃召開公聽會，港隊高爾夫球女將譚亦晴表示，高爾夫球對小朋友成長很有幫助，不止是運動可有益身心健康，還可以幫助小朋友入好大學，認為政府不應剝奪場地，減少他們接觸的機會。

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譚亦晴指，自己18年前已經開始接觸高爾夫球，而首場比賽就在粉嶺高球場參加，當時已很開心有如此漂亮的地方可讓小朋友接觸高球，提到高球對小朋友成長有很大幫助，作為戶外活動可以讓小朋友接觸大自然、有益身心之餘，亦可以幫助小朋友入讀好大學，同時也可以培養他們的耐性，促政府不要剝奪場地，減少小朋友接觸高球運動的機會。

她並指，舊球場很有歷史價值，球手均認為拆除非常可惜，希望大家可以珍惜球場，讓下一代亦有機會體驗這個場地，而希望作為運動員，她也冀「開開心心接觸運動，不要剝奪我們接觸運動的機會。」

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記者：黃小冰