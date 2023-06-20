【巴士罵戰】巴士阿叔大聲播歌　與乘客對鬧司機1句話KO車廂罵戰

▲ 巴士阿叔大聲播歌，與乘客對鬧，司機1句話KO車廂罵戰。

公共交通工具上的噪音滋擾行為相當擾人。近日Facebook群組流傳一段影片，一名中年男子因在巴士車廂內，用手機大聲播歌，而與多名乘客爆發激烈罵戰。期間大叔連珠爆發：「你有權唔聽，我都有權聽」、「香港我住咗30幾年，講道理你唔夠我講」，最終巴士司機疑似向上層大叫一句話，才終結這場罵戰。

最新影片：

據Facebook群組「上水人大聯盟」，有網民近日上載一段約2分多鐘的影片，並寫道：「好聲好氣叫你唔好係車上開喇叭聽，你仲大大聲鬧人，人無恥便無敵！」

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片段中，一名身穿灰衫灰褲的中年男子坐在巴士車廂上層，與多名乘客爆發連番罵戰，有乘客先講「成架車都喺度話緊你」，大叔即怒罵「收X啦你！我唔驚你，駛鬼驚你啊，收X啦你！發神經㗎你！」之後另一乘客也加入對罵，並要求大叔關掉手機喇叭，大叔即時駁斥：

我有權聽歌！

有乘客於是怒斥大叔：「成車人都話你，你唔好咁厚面皮啦，你唔好影衰晒啲中國人得唔得呀你！」大叔聞言即時反擊：

你先影衰晒中國人！

此時有一名男乘客以粗口怒罵大叔，大叔卻揚言：「咩呀？報警囉！我報警㗎，叫成架車唔好行，真係Short Short哋嘅，我話畀你聽，我唔係好大聲。」之後，大叔繼續表示：

我冇郁過手機，我就係咁大聲。

此時，有乘客出言：「人地好聲好氣叫你熄咗佢…」大叔聞言卻表示：「我都係好聲好氣㗎，我有權聽歌」；有乘客反駁「你有權聽歌，但你唔可以騷擾人哋」，大叔即表示：「唔講道理，你有權唔聽，我都有權聽」並續指：

騷咩擾呀？咩呀！你仲大聲過佢啦，唔好講嘢𠻹呀！

大陸香港我都好清楚，香港我住咗30幾年，講道理你唔夠我講！我中國通、香港通！

影片最後，疑似在司機向上層大叫一句話「喂先生，唔好嘈喇！」才終結這場罵戰。影片其後也引來網民熱烈留言議論，點擊睇更多留言：

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根據《道路交通（公共服務車輛）規例》第46條，公共巴士、公共小巴或的士乘客均不得在車廂內使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機而滋擾到任何其他人。在沒有合理辯解下即屬違法，一經定罪，可被判罰款3,000元及監禁6個月。

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責任編輯：羅嘉欣