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【解僱索償】女教師墮斃案校長遭解僱索償　押後至明年1月中高院再訊

社會 11:35 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

原告羅婉儀今到高院應訊。（林育慧攝）

東華三院李東海小學女教師林麗棠疑不堪工作壓力在校內墮樓身亡，時任校長羅婉儀指事後遭無理解僱，早前入稟勞資審裁處向法團校董會追討860萬元及要求復職，案件移交高院審理，今（20日）於高院聆案官席前作案件管理聆訊。庭上透露雙方不會傳召專家證供，案件押後至2024年1月再訊，其間雙方須交換證人陳述書。

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原告羅婉儀；答辯人東華三院李東海小學法團校董會。案件今於高院作案件管理聆訊，原告沒有律師代表，聆案官問及會否聘請大律師時，原告表示正在研究。

就答辯人申請修改部分抗辯書內容，原告表示不反對，但要求答辯人就此支付訟費。聆案官批准答辯人修改申請，並須支付訟費。另外，與訟雙方均表示並沒有專家證供。

聆案官頒令雙方須於10月9日或之前，交換已簽妥之證人陳述書，若雙方將由大律師代表的話，須於11月6日或之前就整宗案件索取大律師意見，若有需要作非正審申請，須於11月27日或之前向法庭提出，押後案件至2024年1月16日再作案件管理聆訊。

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記者：林育慧

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