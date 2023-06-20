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【性騷擾】直播認非禮後自殘一度意識不清　黃子佼留醫ICU無法言語及表達

娛樂 12:46 2023/06/20

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黃子佼最新狀況目前留醫ICU，仍無法言語及表達。

台灣著名主持黃子佼被指控性騷擾，昨日（6月19日）在社交平台開直播承認當年曾非禮少女，同時「攬炒式」爆娛圈秘密，直指大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱等濫藥吸毒，一連13名藝人捲入醜聞，他更稱自己被大S丈夫具俊曄逼吸毒。

今日（6月20日）黃子佼再被爆出昔日荒唐事，被揭要求女生與他拍「假造愛」照。詳細內容點擊看：

【性騷擾】黃子佼再被爆要求拍「假造愛」照　被性侵受害人：教導你的孩子要小心

黃子佼目前留醫ICU，仍無法言語及表達。（影片截圖）

自殘意識不清

直播中已見其情緒有異，末段他著大家「幫忙照顧所有我想照顧的人」，嘆氣後隨即關閉鏡頭，然後傳出失聯。其後一度自殘，昨日中午被發現時身上出現多處刀傷，左手腕、左胸口遭利器割傷，黃子佼即被送院治理，曾一度意識不清。

太太孟耿如昨午在醫院門外會見傳媒，當時哽咽表示對黃子佼不離不棄：「我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」

    點擊圖片放大
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無法言語及表達

而孟耿如今日透過經理人匯報老公黃子佼最新狀況，指黃子佼生命跡象穩定，但仍無法言語及表達：「佼佼在加護病房有短暫清醒，但仍無法言語及表達。

但目前已經沒有生命之虞，謝謝大家關心」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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