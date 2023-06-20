【港鐵事故】張欣宇料近日社會事件令人易躁動　認為港鐵應加強廣播

▲ 張欣宇料近日社會事件令人易躁動，認為港鐵應加強廣播

昨（19日）有約20名乘客經列車緊急門走進路軌，立法會議員張欣宇今解釋，事件源於列車未能「停正」月台車站，有乘客在短短幾分鐘等候過程中推開緊急門希望離開；他形容情況罕見，料受近日社會事件影響，令市民發生突發事情時容易變得敏感和躁動，他又強調市民進入路軌是很危險的事，認為應加強宣傳教育市民只應在萬不得已的緊急情況下打開緊急門，而港鐵亦應解決人手不足問題。

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曾任職港鐵工程師的立法會議員張欣宇表示，事件源於涉事列車未能「停正」月台車站，需要人手操作處理，大約需時數分鐘，相關情況在日常運作並非不常見，惟昨日處理過程「可能隔得比較耐」，故約20名乘客自行推開緊急門進入路軌，「令件事性質唔同咗」，他形容有人進入路軌，是在鐵路營運上「最緊張情況」，因要做很多檢查，確保沒有人逗留路軌。

張提到，過往極少出現有乘客在等候過程中進入路軌，留意到近年多了相關情況出現，料近期的社會氣氛可能令市民在身邊發生突發事情時容易變得敏感和燥動，呼籲市民在遇到事故時盡量保持冷靜、守望相助。

他又認為最好處理方法為車長作出廣播，向市民解釋情況，同時提到港鐵長期人手短缺，提醒「反而唔好咁快，不要因心急做漏安全」，強調「高效應建立於安全情況」，認為港鐵應解決人手不足問題。

張在社交媒體上表示，行車隧道內光線不足，乘客又不熟悉路軌狀況，在未有職員協助的情況下，容易有機會絆倒受傷，最壞的情況甚至可能被其他列車撞到而引致嚴重傷亡，形容如列車出現不可預計及非常不安全情況，以致不可繼續留在車廂，打開門進入路軌是最後的選擇。

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記者：鄧凱文