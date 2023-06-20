【Keep Rollin’】江𤒹生赤膊紋身和服look型爆　AK憑歌自省︰看清內心向前滾動

相隔逾1年，MIRROR副隊長江𤒹生（AK）再次推出單曲《Keep Rollin’》，歌詞內容寫外間太多聲音要他妥協，但他卻要不斷自省，讓自己「看清內心向前滾動」。

新MV注入大量日本元素，場景是日本庭園、鳥居、提燈、茶道等元素，服飾上亦穿上不同的羽織（日本和服外套），更有型爆的赤膊紋身造型，教人耳目一新。將AK最愛的景、物共冶一爐，是最個人化與型格的一次製作。

學拒絕也是成長

AK新歌《Keep Rollin’》是他與徐浩共同作曲，由Oscar填詞，而好兄弟Lokman及Alton則填上Rap詞。兄弟間了解甚深，新歌《Keep Rollin’》能將AK喜歡及想表達的都聚合在一起，特別是歌詞，完全一針見血道出了AK的心聲。

AK坦言這首歌是提醒他莫忘初心︰「周遭有太多『想我好』的聲音，令人有時會忘記了自己真正喜歡的音樂、喜歡跳的舞蹈。不因別人的說話而背棄所愛的事物，挺直腰板、看清內心繼續向前滾動，就是Keep Rolling。學懂拒絕是成長重要的一課，與其說是對身旁的人的控訴，更是對自己的提醒。」

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兄弟班合作無間

至於Rap詞方面找來楊樂文（Lokman）與Alton幫手，當然是AK對於兩位兄弟的高度信任，他說：「因為今次自己有份参與創作，一開始就已經有搵兩位兄弟幫手參與嘅想法，因為《虎道門》同《Rebound》，絕對相個佢哋寫Rap詞嘅能力，所以好開心可以同佢哋一齊玩，連同作詞人Oscar一齊溝通去完成。」

看著直白歌詞與Rap詞，就如AK的率直的個性，一針見血說出重點，但可有擔心令人誤解得罪大眾嗎？AK直截了當道：「如果要誤會，再解釋都係會誤會。」

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鍾情日本文化

其實AK一直鍾情日本文化，過去的作品如《黑之呼吸》、《虎道門》及《信之卷》等都有著濃厚的日本風味，今次《Keep Rollin’》的MV更將東瀛味發揮得淋漓盡致。

AK說︰「自己好鍾意日本文化，想將呢個主題放喺自己身上，例如場景方面，因為想呈現日本空間感，所以盡量搵一啲代表到日本嘅建築物、擺設與道具，至於赤膊造型，係同導演一齊構思出嚟，覺得咁樣好有型！」

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