【正能量】12歲女生常逃學照顧中風媽媽　老師家訪痛心：我供你讀書

▲ 來自馬來西亞12歲的伊曼，因為需要照顧中風的媽媽而常常缺席上課。慈善基金會將會負責她的所有學費及相關雜費，直到她畢業。

社會上有好多基層家庭需要大眾的幫助。馬來西亞一名12歲的女孩，因為需要照顧中風的媽媽而常常缺席上課，兩名兄姊也因經濟問題而早早輟學。女孩的老師到其家中探訪後感到十分痛心，除了聯合非政府組織進行長期援助，他也向女孩承諾「別輟學，我供你讀書。」場面令人動容。

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綜合馬媒報導，老師名莫哈末（Mohd Fadli Salleh）﹑12歲的女孩來自吉隆坡名伊曼（Iman）。莫哈末是Dana Kit慈善基金會的成員，也是一名小學教師，他常常在個人的社交媒體分享一些教學情況或助人事件。一次，他接到伊曼老師的邀請通知，於是便到伊曼的家中探訪。

莫哈末透露，伊曼的父親早已過身，母親因中風而無法工作。於是，伊曼的17歲姊姊在初中一時候便已輟學，與哥哥一同到超市工作以供養母親及妹妹。她們一家雖然每個月獲得伊斯蘭組織500令吉（845港元）的援助金，但遠遠不夠應付在物價高昂的吉隆坡中生活。

從莫哈末在個人的社交媒體發佈的照片中可見，伊曼的家十分簡陋，伊曼的母親只能躺在病床上與莫哈末對話﹑訴說家中的苦況。

眼見年紀輕輕的伊曼需要承擔起照顧者的責任，莫哈末痛心的表示，

她才12歲，卻得學會各種家務照顧癱瘓的媽媽，為她擦身換尿布，結果沒有時間使功課，所以讓老師起疑。

接下來，Dana Kit慈善基金會會負責伊曼的所有學費及相關雜費，直到她畢業。此外，莫哈末更叮囑伊曼要好好學習，希望她能成功上到大學，

無論你需要學習什麼，請告訴我。老師會盡力幫助的。

伊曼聽到後更害羞的點點頭。

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責任編輯︰王明芳