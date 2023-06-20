【斷食陷阱】男子試168斷食法3個月後胃潰瘍　醫生揭犯下1大飲食禁忌惹禍

▲ 一名男子嘗試168斷食法3個月後出現胃潰瘍及發炎，醫生指出他觸犯一大禁忌。

「168斷食法」是其中一個最為人熟悉的減肥方法。此法顧名思義，便是將進食時間壓縮在8個小時内，其餘16個小時禁食。不過執行此類飲食法其實需要遵從特定原則，有台灣醫生就分享病例，指一名35歲男子在嘗試168斷食3個月後開始胃痛，就醫檢查發現胃內布滿潰瘍及發炎，並點出男子之所以出事，是因為犯了一個大忌。

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台灣肝膽腸胃科醫生王威迪在醫療節目《醫師好辣》中分享一宗病例，表示一名從事業務工作的35歲男子因為換了新工作，壓力較大、經常工作到很晚，再加上工作時間從中午才開始，所以晚睡晚起，並在起床後跳過早餐不吃。由於男子身形偏胖，因此後來決定嘗試168斷食減肥，集中在8個小時內進食。

男子在實行168斷食法3個月後，開始感到胃痛，於是前來求醫。王威迪替他照胃鏡，發現他的胃內布滿潰瘍和發炎。細問之下，才發現該名男子雖然一直實行斷食法，卻因認為自己沒吃早餐而從不忌口，不僅愛吃高油、高鹽的食物，食量亦比以前更多，更經常搭配含糖飲料。

王威迪指出，執行斷食法本身並無問題，但需注意食量，尤其應該盡量減少攝取澱粉類等容易刺激胃酸分泌的食物，並盡量避免喝含糖飲料，防止胃酸分泌過剩造成傷害。

他又補充，現在除了168斷食法，亦非常流行10跟14的斷食法，透過在限制時間內進食，讓身體有機會消耗更多脂肪。但他就指出，以下3種人並不適合執行斷食法。

運動量大者：空腹時間過長可能造成低血糖，導致昏倒

患有糖尿病且控制不佳者：斷食容易令血糖不穩定，一旦未進食的時間拉長，可能會出現低血糖症狀，引發危險

不忌口的人：雖然縮短了進食時間，每餐的份量卻是原本的2至3倍，反而會對健康造成影響

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責任編輯：羅嘉欣