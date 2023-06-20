【網絡熱話】富爸爸睇唔起的士行業車廂教仔勿做低下層　的哥一句話輕鬆KO

▲ 的哥不忿富爸爸看不起的士行業。

職業無分貴賤，只要是自力更生唔係偷、唔係搶都應該獲得尊重！有的哥在社交網發文指，載了一家三口，目的地是豪宅，富爸爸即席在車廂中教仔，叫兒子唔好好讀書就去揸的士，諷刺揸的士是低下層的職業，的哥不忿富爸爸所為看不起揸的士無出息，言談間輕鬆K.O.該名港爸！

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的哥在「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示昨日（19日）有一家三口上車，見的地是某豪宅，沿途爸爸不停鬧緊個仔，話佢唔生性唔上進，20幾歲一啲成績都無，鬧到咁上下開始苦口婆心，同個仔講，「係你唔好再讀書，去揸的士！」兒子答「揸的士好失禮咩？」，港爸說：「唔係失禮，不過日日揸10幾個鐘，搵得又唔多，隨時周身病痛，做埋唔夠睇醫生者！唔信你問下師傅，有得選擇佢會選擇坐辦公室定揸的士？你想住豪宅定劏房？你係唔係一定要做底下層先開心？」此時港爸叫的哥講到公道說話。

揸的士月入18萬

的哥此時才發聲，透露自己月入18萬左右，未計其他入息，港爸不信「揸的士有咁好搵咩？」，的哥說，「揸的士最多都係搵5萬一個月，其他收入係收租，加加埋埋年薪大概250萬左右，不過同你比較應該差好遠，所以唔敢講！」兒子即刻爆爸爸年薪都未夠50萬，的哥表示「我年薪剩揸的士都70萬喎！」

的哥此時更指同行有些更月賺7萬

我都唔敢同人講自己搵幾多。

兒子此事反問爸爸，「老豆，咁我讀咁多書仲乜？」的哥插嘴表示:

咁又唔同嘅，邊個做父母都希望自己兒女可以出人頭地啦！讀書始終係好事！

兒子反問番的哥，「咁點解你當年唔好好讀書？」的哥表示自己要管理多部的士，「其實想讀，不過屋企太窮，窮到剩係得返啲錢，又有咁多的士要處理，老豆好早已經要我幫手管理，所以無得讀書，所以見你爸爸勸你讀書好感動，我老豆剩係識比錢我咋，一啲父愛都無。」

港爸問道「師傅，你真係咁有錢仲揸的士做乜？」的哥說，

我屋企咁多的士，由細到大都係的士，大把車擺喺度無人揸，咁唔做的士做咩呀？

帖文引發網友熱議，留言表示:「其實揸車唔一定代表窮，識個村長屋企養馬都揸巴士，有何問題」、「大把人幾層樓收租揸的士過日晨。」、「唔好講比人聽咁好搵啦。。。費事班中環大班衝晒入行。」、「你講埋大學時都係讀醫，不過鍾意揸車，所以都係揸的士！」

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責任編輯:王明芳