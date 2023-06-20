【全球競爭力】洛桑世界競爭力香港排第7跌兩位　遜新加坡及台灣

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國際管理發展學院發布《2023年世界競爭力年報》，香港排名全球第7位，較去年跌兩位，排名亦遜新加坡及台灣。

據年報，丹麥連續兩年排首位，其次是愛爾蘭和瑞士，而亞洲地區以新加坡排名最高，排第4位，其次是台灣的第6位，香港則較去年下跌兩位至第7。在4個競爭力因素中，香港繼續在「政府效率」取得第2名，在「基礎建設」的排名亦有所上升，不過受去年的疫情高峰影響，香港的「營商效率」及「經濟表現」排名均下跌。至於子因素，香港在「商業法規」繼續排名在全球第1，在「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」以及「科技基礎設施」亦列全球前5。

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政府表示，年報肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一，而去年新冠疫情為香港帶來艱鉅的挑戰，嚴重影響經濟表現，導致香港的整體競爭力下跌兩位，但料隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年經濟會有顯著改善。政府又指，須警惕經濟體之間愈趨激烈的競爭並積極應對，進一步提升香港的競爭力。

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責任編輯：黃小冰