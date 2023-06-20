【#ME TOO】網紅被性侵後向男星求助變「惡夢」　小紅老師：強抱我坐在他腿上

台灣演藝圈近日掀起「#ME TOO」風波，先後有受害人站出來公開被性侵的經過，網紅「小紅老師 Anissa」在今日（6月20日）凌晨發文，自爆昔日被性騷擾的過程，並獲網民力撐。

網民留言道：「那些狼不該被保護隱藏，生殖器應該都該被切掉」、「不能只有自己知道 妳很棒也很勇敢」、「加油」。

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小紅老師：我也是#metoo的受害人

小紅老師在社交平台發長文：

當受害者ㄧ個ㄧ個跳出來，我相信還有更多，這些人都是慣犯，覺得自己是藝人，對新人亂槍打鳥！



我猶豫了很久，因為這些事情，有時你會以為過了就過了，但這幾天的 #metoo 裡面提到的大哥、前輩、老師，把我拉回到那個徬徨無助的女孩。有人退出了，有人認罪，卻有人這關頭還死不承認。



我上許老師的演藝課被他摸屁股。還有不斷約我去他家拍裸照的黃汁蕉哥，他說，那只是藝術。

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求變「惡夢」

她提到某職棒球員的經紀人以討論合作事宜為由，把她帶到士林夜市附近的酒店，該名經紀人更自脫衣服、強壓在她身上。

小紅老師便打電話跟N哥求救，更邊跑邊哭逃走，這就是「惡夢」的開始：

經紀人事件隔幾天N哥打給我，說結束錄影要來找我，因為他救過我，我以為我們是朋友，他跟別人不一樣。



我上了他的車，他跟我說「那經紀人也不看看他的地位，我都還沒吃到，他怎麼可以先吃！」。我聽的出來這是個暗示玩笑。我不知道要接什麼，我心裡想說，這個人真的是我印象中的那個人嗎？



後來他開車時把手伸到我大腿上，直接滑進我的內褲裡。我請他不要開玩笑，停紅燈時他舌頭湊過來親我，我往窗撞，發生太快，我完全沒反應過來，他還笑著問我喜不喜歡？！



我不知道作何反應，我知道當時如果跳車，就不會有後續的事。但我當下真的腦袋ㄧ片。



之後被載到一個很暗很暗的公園，旁邊有河，說要下車走走，之後ㄧ把抱住我，強抱我坐在他腿上，從衣服下面往上揉我的胸部、屁股、腿…沒有理我的回應，似乎他自己決定ㄧ切。



我害怕的事又上演了，我的跑馬燈又不斷閃過，我只想平安回家，我說我阿姨在等我，能先送我走嗎？車上後他還雲淡風輕對我說「你ㄧ個女生太辛苦，以後上台北就住我內湖的家就好。」

她續寫道：

之後他每天不斷奪命連環扣，他想到就打，但我不知道該怎麼回應。有次他打給我，我照往常沒接。當時我在上藝能課，我的電話不響了，這時換我旁邊的女生電話響了……（N哥同時攻很多女生，這些當時還帶著夢想的女生…）



隔了好久，我收到ㄧ條訊息，他說他在台南，說他在花園夜市旁的飯店幾號房，叫我去找他，我沒回覆。



之後又看到他結婚愛妻的形象，大家都說他是好老公好爸爸。沒想到他居然還用FB的戳戳我功能戳我，我ㄧ看到都發抖，女兒都生出來了還這樣！很噁！

小紅老師指：「演藝圈的淺（潛）規則我們都有聽說，但真的發生時，大多的人都不敢說話，包含我。這次我選擇藉由此次風波勇敢站出來為那個當年無能為力、無助也無力反抗的女孩發聲！」

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