【性騷擾】黃子佼自爆10歲目擊母出軌　精神科醫生揭恐怖後果：成性犯罪者

▲ 黃子佼自爆10歲曾目擊母親出軌，有機會導致他對性觀念扭曲。

台灣掀起一股「#ME TOO」風波，台灣著名主持人黃子佼昨日（19日）被爆曾對一名17歲少女強吻、拍裸照，他開直播認錯道歉，同時自爆童年陰影，稱小時候曾目擊母親出軌，導致自己「有點變態」。有精神科醫生指出，若家長傳送了偏差的性觀念給孩子，恐怕會令他們潛移默化，最嚴重恐導致孩子變成性犯罪者。

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黃子佼在直播中坦承自己性慾旺盛，並自爆10歲時得知媽媽出軌，印象最深刻的一次是目睹媽媽跟其他男人上床，畫面相當震撼，「小時候很多事情會忘記，但這件事情是永遠忘不了。」他補充媽媽的出軌對象是的士司機，已經不記得姓什麼，但他記得自己被兩人載出去玩，然後被帶到酒店開房。

▲ 黃子佼與孟耿如育有一女。（網上圖片）

他在影片中又提到，曾在爸爸的房間找到AV片。到讀中學期間，他自覺心理有點變態，「我跟很多班上的男同學有一些比較親密的互動，大家都在探索性。我也一度懷疑說，哎，我是不喜歡男生。但我也會偷看老師的裙子啊，跟小屁孩都一樣，自己真的有點變態吧。」後來接觸到日本AV後，發覺內有很多變態的東西，他就開始想學習那些變態內容。

針對黃子佼的童年，台灣精神科醫生楊聰財接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，3歲是心性發展史的時期，這時期的孩子對性相關的東西會特別好奇，例如問︰「為什麼爸爸有雞雞，媽媽沒有？媽媽有乳房，爸爸為什麼沒有？」因此家長的言行舉止可能會讓小孩潛移默化，影響其心性發展。

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楊聰財又提到，95%以上的性騷擾者並不具有精神病患，即是可能有「特殊性癖症」，這類人會用異於常人的方式滿足性慾，例如搭捷運去磨蹭路人等，如異於常人的行為超過半年以上，就是患有特殊性癖症，需要接受治療。

他指一旦孩子小時候接受了偏差的性觀念，且未有被正確教導，最嚴重恐怕會成為「性犯罪者」，這類個案就是「高危再犯」，除了受到刑法處置，還需要心理治療，甚至受到監視。至於黃子佼的事件，楊聰財直言只有片段訊息，也並非自己的個案，因此無法推論。

楊聰財提醒家長，要多觀察孩子對性訊息的狀態，如果發現孩子不當看A片、過度沉迷，或者從他們的言行舉止中，對於年紀輕輕就想「發生性關係」很有興趣，這就是身心發展有障礙，需要及早就醫評估治療。

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責任編輯︰王明芳