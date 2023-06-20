【靚太廚房】OL必學快靚正消滯解膩食譜　6大天然酵素食物助腸道蠕動清宿便

▲ 營養學家Mellissa Cheung為大家推介含天然酵素的食物，有助消滯解膩。

端午節前後，總是離不開食糉的節奏。食到飽飽滯滯，胃氣脹的確十分辛苦。今集《靚太廚房》找來營養學家Mellissa Cheung為大家分享消滯解膩食譜，更會推介有助消化、促進腸道蠕動含天然酵素的食物。做法簡單快捷，又容易購買，非常適合工作繁忙又想保持身形的OL一族!

▲ 營養學家Mellissa Cheung。(韓可兒攝)

「頂胃」食物陷阱

Mellissa表示，在端午節期間，大家可能會經常進食鹹肉糭，當中的肥豬肉、鹹蛋黃及糯米，屬較消化分解的食物。而平日，選擇3餐食材時，應該避免進食炸雞、炸薯條、乾炒牛河、乾燒伊麵及午餐肉等肥膩食物。

消滯解膩食譜-夏日熱帶水果乳酪

▲ 夏日熱帶水果乳酪。(韓可兒攝)

材料 (2人份量)

新鮮菠蘿 半杯 木瓜 半杯 香蕉 1隻 奇異果 一個 蜂蜜 少許 無糖零脂或低脂希臘乳酪 450克 薄荷葉（裝飾用） 少許

做法

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1) 將所有水果去皮、切片或切粒備用。

2) 將希臘乳酪倒在碗裏。

3) 可按個人喜好裝飾，將水果擺放在乳酪之上。

4) 加入少許蜂蜜調味及薄荷葉裝飾。

食材營養價值

天然酵素是一種生物催化劑將食物分解，由大分子變做小分子，幫助消化和吸收食物中的營養素。今次解膩食譜中，亦選用含有豐富天然酵素的食物。

菠蘿

含豐富菠蘿酵素(Bromelain)，當中的蛋白酶和纖維素酶，有助分解食物蛋白質和纖維。

木瓜

含豐富木瓜蛋白酶 (Papain)和纖維素酶(Cellulase)，有助分解蛋白質和纖維。

奇異果

含豐富奇異果蛋白酶，有助分解蛋白質及麩質。

香蕉

含豐富澱粉酶(Amylase)和糖苷酶(Glucosidases)。如果香蕉越熟透，就越多澱粉酶，有助分解澱粉質。膳食纖維有助腸道蠕動。

無糖零脂或低脂希臘乳酪

含豐富乳酸菌和蛋白酶，有助分解乳糖和蛋白質，增加腸道益生菌的多樣性。希臘乳酪比普通乳酪含更高蛋白質，碳水化合物相對較少，飽肚感亦更高。

蜂蜜

特別是原蜜(Raw honey)，含多種類澱粉酶和蛋白酶，有助分解澱粉質和蛋白質。

貼士

1) 建議選用新鮮菠蘿，而非罐頭菠蘿。因為罐頭菠蘿經由糖水浸泡，熱量非常高。

2) 可選擇較熟透的木瓜和香蕉，因為酵素份量會較多。

3) 如不喜歡奇異果的酸澀味，可以選擇金奇異果，味道較清甜。

4) 購買希臘乳酪時，揀選低脂或零脂肪的原味希臘乳酪，熱量較低。

其他幫助消化方法

均衡進食含豐富天然酵素食物，如蘋果、芒果。

加入含豐富膳食纖維的食物做三餐食材，如綠葉蔬菜、紅菜頭、奇亞籽等。

適量攝取含豐富益生菌的發酵食物，如開菲爾(kefir)、麵豉、納豆、泡菜、酸菜等。當中，昆布麵豉湯亦是簡單易做的消滯解膩食譜。

舒緩胃部不適時，可飲用薑茶、康普茶、普洱茶及薄荷葉等飲料。

如果長期腸胃不適及消化不良，可選擇補充消化酵素、鳳梨酵素、益生菌等營養補充品。

*以上內容只供參考，如有疑問，應諮詢相關專業人員或醫生意見。

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責任編緝：張懿慧