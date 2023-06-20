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【相依為命】棄高薪厚職帶患癌爺爺自駕遊2個月 25歲孝順孫女：爺爺只有一個

親子 13:28 2023/06/20

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屢受喪親打擊，25歲女棄高薪厚職，帶患癌爺爺自駕遊2個月。（網上圖片）

要好好珍惜家人健在的時間啊！内地一名25歲女子小于在畢業後不久，媽媽與奶奶相繼去世，而相依為命的爺爺亦不幸在翌年確診肺癌，小于因難以接受而確診抑鬱症。為完成爺爺夢想和放鬆心情，小于決定放棄高薪厚職與爺爺自駕遊2個月。

綜合內地媒體報導，近日一名來自湖南張家界的25歲女生小于在微博開設一個名為「十億的治癒之旅」的帳號，分享自己的故事及上載短片記錄與爺爺的旅遊回憶。因父母在城市工作，小于自五個月大時就與爺爺奶奶在農村生活，

可以說在他倆背上長大。

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小于畢業那年，2018年12月，媽媽突然猝死，不料2個月後嫲嫲亦因心臟病昏迷不醒，最終亦不幸離世。但是當小于正在面對喪親之痛時，2019年10月，收到86歲高齡的爺爺確診肺癌的消息，小于難抵傷痛，患上中度抑鬱症，持續失眠、脫髮、焦慮，更被醫生建議住院接受治療。

剛畢業的小于是一名成績優異的髙材生，畢業後收到世界500大企業的錄取。雖然她坦言會羨慕同齡朋友事實有成，但她知道爺爺的夢想是周遊全國，於是在今年3月小于得到醫生的批准，與爺爺展開一場兩個月的自駕遊。

工作的機會有很多，爺爺卻只有這一個，希望能在病情穩定的時候帶他出去走走，在醫院以外的地方陪他久一點，我不想在以後的日子裡後悔。

這次旅程共花費近10萬人民幣（約11萬港元），由湖南出發到浙江、江蘇、上海、安徽等9個省市，遊覽景德鎮、婺源、黃山等著名景點，並未特別設定目的地。小于因考慮爺爺的身體情況，所以即使價格高昂都選擇五星級的高級酒店，但是爺爺總會擔心孫女不夠錢而把所有儲蓄都給小于，

我怕他心痛錢，從來不告訴他價格，爺爺又總怕我錢不夠，把錢都給了我，其實我就想給他最好的體驗。

經過兩個月的旅行，爺爺表示：「現時是一生最幸福時刻」。爺爺的身體經治療後有好轉，而小于的精神情緒狀況都有改善，因此兩爺孫計劃再次自駕前往西藏，以遊遍全國為目標。

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責任編輯︰王明芳

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