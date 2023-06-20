【照顧者】末期肺癌母常發脾氣 港男獨力照顧3年崩潰嘆生邪念：久病床前無孝子

▲ 有港男大學生，獨力照顧末期肺癌母3年，呢段日子令他崩潰，大呻：「久病牀前無孝子！」

百善以孝為先，但長年累月照顧病患父母，又有幾多人可以做到呢？有港男大學生日前上網發文，呻爆3年前媽媽確診末期肺癌後，他為了照顧媽媽，不怕辛苦，放學買餸煮飯，家頭細務一腳踢，仲要做埋大學的功課，不過最令他難以捉摸就是媽媽的出爾反爾，加埋情緒勒索，令他懷疑自己神經衰弱，更生邪念，「久病床前無孝子呢句好似中到應一應！」

最新影片推介：

該名港男大學生，日前在連登討論區發帖，主題是「久病床前無孝子」，他透露自己是大學生，單親家庭，同媽媽關係不錯，但溝通上「永遠嘛嘛地」，加上其母又有重度抑鬱，返工又唔開心好容易喊。

3年前，媽媽確診肺癌第四期，當時港男返兼職半工讀，適逢撞正疫情，大學轉為網課形式上課，媽媽索性叫港男辭職不要做，全天候在家中照顧她，

嗰陣撞正疫情online lesson，佢又有一定積蓄，所以佢直接叫我quit咗份parttime，全天候留喺屋企睇住佢。

港男入U的第一個學期，仍是網課上堂，但第二個學期開始面授後，港男每日放學後就要買餸煮飯，家頭細務一腳踢，他已經心知不妙，

放學買餸，諗夜晚煮乜餸，食緊今晚嗰餐就開始諗聽日煮乜餸，（佢唔鍾意食出面啲嘢 同一道餸好快就厭），其餘家頭細務，晚晚聽老母喊， 加埋大學啲嘢，呢兩年完全冇諗過識朋友/課外活動。

港男曾經試過同朋友出去食飯，出去之前先煮好飯餸，但夜晚返家卻見到媽媽只吃了個杯麵就算，搞到他連舊朋友約食飯都不想去。

港男指，媽媽瞓房，他是廳長，自從媽媽生病後，就日日留在家，媽媽一行出廳就會留意他想做乜，

我本身份人就係冇乜安全感，佢病咗之後我直程有少少懷疑自己神經衰弱。

一時一樣無所適從

最令他頭痛的就是媽媽出爾反爾，指自己積蓄夠撐到他畢業有餘，要求他陪伴，所以港男暑假的實習生工作都唔搵。而最近港男大學畢業，仲搵到份新工等簽約，豈料，媽媽因為血栓入醫院留院數天，所以他簽約時，把到職日期推遲，

佢出院之後，無啦啦好似成日搵嘢同我嗌交咁，好多時明明我冇做錯，但佢都係鬧咗先，鬧完知道自己唔啱又企硬話佢係病人所以好合理，仲話我日日無所事事喺屋企洗佢啲錢洗得好開心，佢話人哋嗰女都識得出去返份1000蚊一日嘅保安parttime（嗰個女仔阿媽幫佢搵，佢仲要搵嚟去旅行），又話我考完試喺屋企等返工都唔搵兼職。

港男坦承想讀完大學直至找第一份全職工作之，都想放鬆下，因為考試前有一埋group project要做，跟住成個考試period，媽媽都問他是否好多功課，

「佢又成日咳成日喊，想去自修室又唔得，考完試又要準備成堆interview，成日攞我同人哋啲仔女比，又唔諗下點解我同人哋啲仔女唔同，對住出面啲人就細細聲似個病人咁，對住我就仲惡過佢病之前。

壓力爆煲

港男壓力爆煲力斥，當初媽媽生病時，他打算放棄學業返工養她，她拒絕更表示要兒子陪伴，並叫他「唔好買嘢就住就住」，港男有感媽媽現在「好似打完齋唔要和尚咁」！

在過去這兩年半，港男指最開心的日子就是媽媽入院的一個星期，他買完餸自己一個慢慢行回家，

我開始覺得自己好邪惡我不孝，我自問平時都算係一個幾好嘅人，但一諗到我阿媽就覺得好煩，眼見人哋讀大學個個出去玩去exchange去旅行，我讀大學就成個全職家庭主婦咁！

他自知有很多人比他的情況更慘，媽媽又一個人養他，所以自己沒有資格埋怨，但因為積壓太久，令他很壓抑，

明明當初我仲好擔心我老母，宜家三年都冇，我就好似已經麻木晒，有啲諗法仲邪惡到唔敢喺打出嚟，雖然佢應該真係時日無多，但遲啲開始返全職睇怕我會越嚟越不孝，久病床前無孝子呢句好似中到應一應！好似喺度懺悔緊…

貼文一出，網民紛紛留言指患病者脾氣暴燥，勸樓主忍下，「人一有大病同知自己時日無多呢，脾氣真係會超暴燥，其實佢都唔想，不過佢控制唔到」、「建議唔好去到太絕，走咗之後會慢慢後悔」、「明白你嘅感受，醫院見好多病人屋企人都呼呼喝喝好冇禮貌，但係佢對啲姑娘好有禮貌」，有網民提議樓主有經濟能力下，可以請個工人，「我自己覺得如果經濟條件允許，就梗係請個工人，每一日睇老母一兩個鐘就算，好多屋企人根本唔適合一齊住，分開住夜晚食餐飯，反而關係仲好。」

最後港男回覆各關心他的網民，表示：「放心一定唔會走到好絕，都係抒發下之後繼續行落去！」

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳