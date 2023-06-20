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【九霄驚魂】乘客「胸悶」機上大鬧想開機艙門　南韓濟州航空驚險降落

健康 13:22 2023/06/20

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濟州航空（Jeju Air）最近發生航空事故。

繼上月26日韓亞航空有乘客強開逃生艙門後，昨日（19日）韓國濟州航空也發生類似事件！濟州航空（Jeju Air）一架從菲律賓宿霧飛往仁川機場的航機上，有一名18歲男乘客以「胸悶」為由，企圖打開逃生門，慶幸其他乘客及空中服務員及時發現，即時將他制止。該名鬧事的男乘客於航班降落後，亦隨即被警員帶走。

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根據當地傳媒報道，從菲律賓出發飛往仁川，編號為7C2406的波音737航班，飛行約1小時後，有空中服務員發現了一名男乘客看似非常焦慮，於是曾作出慰問。當時男乘客僅以「胸悶」回應對方，為安全起見，空中服務員便將他換到比較靠近空中服務員的其他座位，以便近距離觀察。豈料，期間該男乘客未幾便不由分說徑自走向逃生門，企圖開門。幸好當時飛行高度形成壓力，艙門無法輕易開啟。

有男乘客以「胸悶」為由，企圖打開逃生門，被機上人員及乘客制服。(網上圖片))

有疑似在場目擊的乘客事後於網上討論區分享當時情況指，涉事的男乘客不但在機上大吵大鬧說要打開艙門，甚至威脅「我要開門把人都殺光」。機組人員其後需其他男乘客合力幫助下，才能成功將他制伏。而航機降落後，航空公司立即將涉事男子移交給機場警察。濟州航空事後回應事件表示，事件未造成人員或財物損失。

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責任編輯：羅嘉欣

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