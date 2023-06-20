  • 32°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度

娛樂 13:41 2023/06/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

張致恒太太雯雯透露急需三萬元養家！

前Boy'z成員（Steven）張致恒於2019年跟女粉絲區燕雯（雯雯）奉子成婚，婚後兩人誕下三子，近年兩人頻傳婚變，雯雯亦公開罵爆張致恒冇畀家用，甚至連兒子返學的車錢都沒有，狠批對方廢！

【張氏一家】雯雯連環鬧爆張致恒　狠批對方垃圾不如：阻礙一切

溫馨畫面不再！（取自instagram）

在4月份，雯雯帶著3名兒子和愛犬搬新屋，滿以為一家人迎來新生活，雯雯昨日跟網民玩「你問我答」被問及生活近況時，雯雯再度鬧爆張致恒：「賴死喺度，又一毫子都冇。」

跟網民玩「你問我答」前，雯雯昨晚「一拖三」去影黃鴨，當中她留言：「雖然唔能夠見齊兩隻，不過見到都叫冇遺憾，10年後…已經有三個仔」，但估計張致恒有同行兼幫忙合照。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

大鬧張致恒賴死唔走

之前雯雯一家被迫遷，網民關心問她搬新屋是否習慣，生活上有否改善，雯雯表示：「有地方住，已經好滿足，生活上冇改變過。」

之後有網民問及：「你提及過佢哋有時返學嘅車錢都冇，全家三餐都係撈麵嗎？夠飽咩？」雯雯即指：「其實有得食已經足夠。」似乎靠食撈麵醫肚是真的。

期間網民稱在商場遇過雯雯跟老公有說有笑，追問兩人關係是否好轉？雯雯表示：「24小時都要對住，冇可能每一分鐘都嘈！趕又趕唔走，賴死喺度，又一毫子都冇，又懶！如果你有辦法可以令佢離開嘅MSG（訊息）我。關係呢世都唔會好」

網民續問道：「間屋你租，點解要比佢住？」雯雯即反問：「你可以嚟帶佢走？」此外網民問張致恒是否一豪亳子家用也沒有付，雯雯未有回答，只回覆一個微笑表情。

最新影片推介：陳山聰專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭

雯雯：有錢我咩都會試

雯雯透露現在急需2至3萬元，若有錢的話，會用來買奶粉尿片，她更說每月要3萬元才夠應付生活開支。

有網民問雯雯：「你最想需要什麼？」她直說：「世界好現實，目前一定係金錢。」問到為養家會否考慮做直播帶貨或KOL，雯雯說：「有人願意搵我，只要有錢我咩都會試。」當中某網民建議搵社福幫手或申請綜援，雯雯即解釋：「每個人都有佢難處嘅，並唔係咁簡單。」

當追問為何不跟張致恒離婚，她解釋：「有小朋友，唔係話即刻做就做，要安排好多嘢」最後有網民關心雯雯會否有抑鬱症，她即說：「可能有，所以成日響IG發癲」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行
11:37 2023/02/08
【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行
【自力更新】張致恆太太被指淘寶貨扮韓國貨　雯雯開兩網店賺錢養一家五口
09:59 2023/03/24
【自力更新】張致恆太太被指淘寶貨扮韓國貨　雯雯開兩網店賺錢養一家五口
【離婚KOL】張致恒負債纍纍遭連環追數　雯雯叫Steven債主別騷擾：我都幫你唔到！
11:32 2023/03/27
【離婚KOL】張致恒負債纍纍遭連環追數　雯雯叫Steven債主別騷擾：我都幫你唔到！
【離婚KOL】張致恆太太吐心聲疑走投無路　雯雯深情向兒子作承諾
13:22 2023/04/12
【離婚KOL】張致恆太太吐心聲疑走投無路　雯雯深情向兒子作承諾

你可能感興趣

【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行
11:37 2023/02/08
【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行
【自力更新】張致恆太太被指淘寶貨扮韓國貨　雯雯開兩網店賺錢養一家五口
09:59 2023/03/24
【自力更新】張致恆太太被指淘寶貨扮韓國貨　雯雯開兩網店賺錢養一家五口
【離婚KOL】張致恒負債纍纍遭連環追數　雯雯叫Steven債主別騷擾：我都幫你唔到！
11:32 2023/03/27
【離婚KOL】張致恒負債纍纍遭連環追數　雯雯叫Steven債主別騷擾：我都幫你唔到！
張致恒 娛樂人物職業 演員 歌手 家庭關係 娛樂行業

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌