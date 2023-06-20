【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度

▲ 張致恒太太雯雯透露急需三萬元養家！

前Boy'z成員（Steven）張致恒於2019年跟女粉絲區燕雯（雯雯）奉子成婚，婚後兩人誕下三子，近年兩人頻傳婚變，雯雯亦公開罵爆張致恒冇畀家用，甚至連兒子返學的車錢都沒有，狠批對方廢！

【張氏一家】雯雯連環鬧爆張致恒 狠批對方垃圾不如：阻礙一切

▲ 溫馨畫面不再！（取自instagram）

在4月份，雯雯帶著3名兒子和愛犬搬新屋，滿以為一家人迎來新生活，雯雯昨日跟網民玩「你問我答」被問及生活近況時，雯雯再度鬧爆張致恒：「賴死喺度，又一毫子都冇。」

跟網民玩「你問我答」前，雯雯昨晚「一拖三」去影黃鴨，當中她留言：「雖然唔能夠見齊兩隻，不過見到都叫冇遺憾，10年後…已經有三個仔」，但估計張致恒有同行兼幫忙合照。

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大鬧張致恒賴死唔走

之前雯雯一家被迫遷，網民關心問她搬新屋是否習慣，生活上有否改善，雯雯表示：「有地方住，已經好滿足，生活上冇改變過。」

之後有網民問及：「你提及過佢哋有時返學嘅車錢都冇，全家三餐都係撈麵嗎？夠飽咩？」雯雯即指：「其實有得食已經足夠。」似乎靠食撈麵醫肚是真的。

期間網民稱在商場遇過雯雯跟老公有說有笑，追問兩人關係是否好轉？雯雯表示：「24小時都要對住，冇可能每一分鐘都嘈！趕又趕唔走，賴死喺度，又一毫子都冇，又懶！如果你有辦法可以令佢離開嘅MSG（訊息）我。關係呢世都唔會好」

網民續問道：「間屋你租，點解要比佢住？」雯雯即反問：「你可以嚟帶佢走？」此外網民問張致恒是否一豪亳子家用也沒有付，雯雯未有回答，只回覆一個微笑表情。

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雯雯：有錢我咩都會試

雯雯透露現在急需2至3萬元，若有錢的話，會用來買奶粉尿片，她更說每月要3萬元才夠應付生活開支。

有網民問雯雯：「你最想需要什麼？」她直說：「世界好現實，目前一定係金錢。」問到為養家會否考慮做直播帶貨或KOL，雯雯說：「有人願意搵我，只要有錢我咩都會試。」當中某網民建議搵社福幫手或申請綜援，雯雯即解釋：「每個人都有佢難處嘅，並唔係咁簡單。」

當追問為何不跟張致恒離婚，她解釋：「有小朋友，唔係話即刻做就做，要安排好多嘢」最後有網民關心雯雯會否有抑鬱症，她即說：「可能有，所以成日響IG發癲」

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