【好學不倦】凌晨5點起身溫書重讀3年高中　73歲婦考入大學圓夢：活到幾歲讀到幾歲

▲ 一名年屆73歲的奶奶剛完成3年的高中課程後，更成功獲得大學取錄，實行「活到老，學到老」。

活到老，學到老。台灣的台北市教育局日前舉辦公私立高職市長獎頒獎典禮，一名年屆73歲婦人剛完成3年的高中課程後，更成功獲得大學取錄，成為該個獎項歷來最年長的得獎者。婦人坦言，「活到幾歲，就念到幾歲。」，未來更打算攻讀碩士及博士課程，繼續為自己活出精彩人生。

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綜合台媒報導，奶奶名簡綿華，住在新北市石碇山區。她過去在新北市石碇高中任工友一職時，看到莘莘學子盡一切努力考上大學的畫面，令到只有中學學歷的她重燃「讀大學」的夢想。

在70歲那年，簡綿華報讀了北市南華高中的觀光科。她憶述，這三年間每天凌晨五、六點便會起來溫書，然後便坐一個多小時的車到台北上學。日日如此，從不缺席，而且她的成績更能一直保持在前3名內。

重返校園雖然遇到不少困難，但簡綿華得到不少人的支持及鼓勵。在家中，她的女兒會特意早起為她準備早餐，也會叫她起床；在學校用電腦軟件時，簡綿華的速度會比較慢，老師會放慢速度等她，同學們也會從旁協助。

其後，簡綿華透過推甄而被東南科技大學休閒事業管理系錄取，終於實現她的「大學夢」。對於將會當大學一年級的「新鮮人」，她表示超級期待，

念大學，是我一直以來的夢想。

此外，簡綿華更計劃要繼續攻讀碩士及博士學位，將來也要去海外進修，實行「活到幾歲，就念到幾歲」的座右銘。

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責任編輯︰王明芳