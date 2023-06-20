【超市大搜查】8款熱門即溶咖啡大比拼　專家授4招冲泡秘訣+最佳水溫

▲ 8款熱門即溶咖啡大比拼，專家授4招冲泡秘訣及最佳水溫。

不少人都習慣早上喝一杯咖啡提神，日本雜誌《LDK》最近搜羅市面上8款即溶咖啡，邀請專家針對味道、香氣等方面進行評分，並傳授冲出美味咖啡的秘訣。

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《LDK》挑選了8款暢銷即溶咖啡，請來咖啡專家逐一品評，並針對下4方面作出評分：

味道：喝下咖啡瞬間的味道、口感、餘韻、回甘等。

平衡度：咖啡整體味道和香氣的和諧，以及甜味、苦味、酸味和濃郁度之間能否達到良好平衡。

香氣：品評咖啡的香氣，如果香氣較弱，會被扣分。

回購度：考慮味道、價格等方面，判斷是否會再回購。

點擊下圖看即溶咖啡的推薦排名：

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簡單4步冲出美味咖啡

《LDK》亦分享了冲泡美味咖啡的技巧，關鍵在於咖啡粉是否完全溶解，且沒有結塊。專家教路，按照以下簡單4步，便可以從出美味的咖啡。

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第1步：首先將熱水倒入杯中，以加熱杯身，以免冲泡的咖啡變涼。

第2步：加入少許熱水，用匙羹攪拌，防止咖啡粉結塊

第3步：再加入適量的熱水冲泡，最佳水溫為 80至90℃

第4步：最後用 匙羹攪拌，使用咖啡粉完全溶解，確保沒有結塊

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責任編輯：羅嘉欣