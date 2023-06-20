  • 32°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 14:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【47人初選案】《國安法》實施後公民黨三度諮詢戴耀廷　鄭達鴻供稱戴指無問題

社會 13:44 2023/06/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

《國安法》實施後公民黨三度諮詢戴耀廷，鄭達鴻供稱戴指無問題（資料圖片）

民主派初選案今（20日）踏入第70天審訊，被告鄭達鴻續作供。鄭供稱於《港區國安法》實施後，公民黨曾三度諮詢戴耀廷有關初選及否決預算案，以爭取五大訴求的合法性問題，鄭指戴當時回覆指「無問題」。

資深大律師潘熙繼續主問時任公民黨成員被告鄭達鴻，鄭供稱，2020年7月1或2日及9日政制及內地事務局局長曾國衞發聲明時，以及於7月10日香港民研被警方搜查時，公民黨曾三度就初選及否決預算案以爭取五大訴求的合法性諮詢戴耀廷 ，公民黨秘書處引述戴的回覆是「無問題」，鄭承認沒看過戴的回覆內容。

鄭續供稱得知戴的意見後亦曾研讀《基本法》，第51條提及當預算案被否決時，特首可向立法會申請臨時撥款，即使立法會不通過，特首仍可按上一財政年度的開支標準來批准臨時短期撥款，直至選出新一屆立法會。鄭認為，條文預視了即使預算案被否決，亦不會癱瘓政府。

鄭供稱，在選舉主任裁定其提名無效後便慢慢淡出公民黨，改為專注地區工作及籌備成為實習大律師。法官關注，被告李予信在初選超區落敗後報名參選立法會港島區直選，李是否鄭的Plan B。鄭供稱，在2020年7月31日才得知李參選港島區，他被取消資格後決定權由公民黨掌握，李報名時並沒知會他。

提及退黨原因時，鄭供稱其志向是當立法會議員以幫助市民，但夢想不能實現；渴望其聲音被公民黨聽見，故努力當區議員和取得實習大律師資格，可惜最終其意見亦不獲接納。鄭形容，當立法會議員與黨內的人平起平坐是其願望，不能成為立法會議員令他心灰意冷而退黨。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【禁播榮光】律政司入稟申禁制播放《願榮光歸香港》　法庭定於7月21日處理申請
15:16 2023/06/12
【禁播榮光】律政司入稟申禁制播放《願榮光歸香港》　法庭定於7月21日處理申請
【國家安全】學校招標文件須設國安條款　倘供應商可能危害國安可被DQ
16:58 2023/06/14
【國家安全】學校招標文件須設國安條款　倘供應商可能危害國安可被DQ
【拒絕申請】黎智英就警引國安法檢手機　上訴庭拒批上訴許可至終院
15:25 2023/06/19
【拒絕申請】黎智英就警引國安法檢手機　上訴庭拒批上訴許可至終院

你可能感興趣

【禁播榮光】律政司入稟申禁制播放《願榮光歸香港》　法庭定於7月21日處理申請
15:16 2023/06/12
【禁播榮光】律政司入稟申禁制播放《願榮光歸香港》　法庭定於7月21日處理申請
【國家安全】學校招標文件須設國安條款　倘供應商可能危害國安可被DQ
16:58 2023/06/14
【國家安全】學校招標文件須設國安條款　倘供應商可能危害國安可被DQ
【拒絕申請】黎智英就警引國安法檢手機　上訴庭拒批上訴許可至終院
15:25 2023/06/19
【拒絕申請】黎智英就警引國安法檢手機　上訴庭拒批上訴許可至終院
港區國安法 國安法 曾國衞 戴耀廷 公民黨 選舉 基本法 立法會 政制及內地事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌