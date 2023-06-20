【香港小姐】鄧卓殷曾遠赴非洲+柬埔寨做義工　港姐學霸Amber運用知識助第三世界國家

▲ 18年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）曾遠赴非洲和柬埔寨做義工。

2018年香港小姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）一直都被外界封為「港姐學霸」，現為建築系碩士的Amber不但外表甜美且學歷高，絕對是美貌與智慧並重。

人美心善的鄧卓殷於大學時期曾獲得獎學金遠赴非洲和柬埔寨做義工，Amber跟TOPick分享當時的難忘體驗。

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非洲義工體驗

Amber指當時於非洲逗留了一個多月，「在非洲除了幫助農村設計廁所外，亦有到學校做義工教他們英文。」

她透露：「非洲這個Project的前期花了很多時間去設計，到了那邊後去Local Market跟一些當地人去將木材及水桶買回來再運到村內，全部都是就地取材。」

她居住於當地人的家中，「體驗到無論是農村生活或老師的家中，都能體驗到當地人的生活環境。可能夜晚我們需要摸黑去廁所，沒有熱水及花灑沖涼，需要用凍水並用水桶倒在身上。農村內沒有廁所，只有一個洞。」

她續說：「我的舒適圈擴大了很多，因為我們全部人都是逼在同一間房內睡覺，完全跟香港或從小長大的環境很不同。」

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柬埔寨義工體驗

至於柬埔寨那次經歷，Amber說：「在柬埔寨逗留了約兩星期，幫助他們建造學校。」

當時的她獲得5位數獎學金，「是讓大學生去外地實習和學習的獎學金。」

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踏足遠地大開眼界

難得踏足非洲和柬埔寨，Amber有感自己大開眼界，「這個世界有很多地方未看清楚、未被發掘，亦有很多不同的地方未必發展得很好。」

她覺得：「我們以學生或義工的身份在建設上幫助他們，已是很好的體驗，同時亦可幫助別人。」

她有感而發：「很享受亦學習了很多，我可以盡自己的一分棉力，與我的團隊一起在不同的地方幫他們建設。在非洲亦有跟大家分享衛生的知識，想分享更多知識予當地人，因為他們未必有一樣的學習環境，亦希望他們能得到幫助。」

記者：梁樂欣

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