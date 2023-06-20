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【煽惑襲擊】審計員涉留言煽惑襲擊無綫員工　被告自辯稱屬「隨口噏」無意促使執行

社會 13:59 2023/06/20

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證人關煜群今於區域法院作供（梁錦麟攝）

28歲審計員涉於半年間，兩度在連登討論區貼文中，發表「成個TVB 新聞部見一個打一個」等留言，涉案審計員否認煽惑襲擊及煽惑蓄意傷人兩罪，案件今（20日）於區域法院續審。無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群作供稱，他看到相關貼文後感到相當憤怒，難以想像有人會透過這樣的手法傷害合法商業機構；被告自辯時指，留言沒有煽動意圖，當時純粹衝口而出，沒有意圖促使他人執行。

被告范仕文（28歲，審計員）否認1項煽惑他人普通襲擊及1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。

控方今傳召無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群作供，關供稱，網民的攻擊主要針對無綫電視藝人及廣告商，他們會呼籲滋擾藝人的廣告或外景拍攝，亦會呼籲廣告商停止投放廣告，否則呼籲他人罷買。

關供稱，案發期間留意到連登用戶「『屎』路比」一直有攻擊無綫電視的留言，如「對於TVB記者或採訪員工，要見1個打1個」、「要打斷班XX啲手手腳腳」等。關又指，當時無綫新聞部採訪時亦需遮蓋有無綫電視的標誌。

關續指，針對藝人及廣告商的貼文亦相當多，而他看到相關貼文亦感到相當憤怒，認為香港作為較先進的商業社會，難以想像有人會透過這樣的手法傷害合法商業機構。

代表律師盤問時指，連登讀者需仔細觀看才能發現涉案留言，又指留言並沒有主貼文顯眼，關對此表示不同意。

暫委法官裁定案件表證成立，被告選擇出庭自辯。被告自辯時指，案發時曾有就社會事件留言，但只是「隨口噏」，又指連登討論區屬匿名討論，大家都只是在開玩笑，不會認真看待。被告續指，自己的留言沒有煽動意圖，當時純粹衝口而出，沒有意圖促使他人執行。

被告又指，當時知道留言會被公眾看到，但涉案留言排行較後，網民未必會看到。控方向被告指出，被告曾引用留言佐證，故並非一時衝動而發放，被告稱已不記得當時的情況。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟

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