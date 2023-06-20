【令人心痛】提前一日幫新娘準備婚禮 5女子慘遭超速車「闖紅燈撞上」身亡

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美國明尼蘇達州發生一宗車禍，5名年輕女子為提早去幫新娘準備婚禮，搭車行駛期間，突然遭一名男司機超速撞上，導致車上5名女子全部當場死亡。

影片推介：

綜合外媒報道，事發於本月16日晚上10時許，Minneapolis的5名女子，年齡介乎17至20歲，5名女子離開購物中心在前往婚禮途中，1突然遭一輛超速車撞上，造成嚴重車禍。

警方隨後拘捕涉案的27歲男司機，據指涉案男司機當初因為超速被警方追捕，為了逃過追捕才會闖紅燈，結果車禍造成5女死亡。

警方表示，涉案男司機在每小時限速55英里的公路上超速行駛，時速接近每小時100英里，並且闖紅燈撞上載有5名女子的休旅車。5名死者中，3人是表姊妹、1人是遠親，另1人則是好友。家屬對事件感到悲痛，具體原因仍在進一步調查中。

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責任編輯︰王明芳